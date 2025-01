video suggerito

Juventus agli ottavi di Champions League, cosa serve per evitare i playoff e le possibili avversarie La combinazione dei risultati dell'ultima giornata di Champions è decisiva per la qualificazione agli ottavi della Juventus, mentre i playoff sono già al sicuro. Quali sono i possibili avversari dei bianconeri.

La Juventus gioca questa sera contro il Benfica l'ottava e ultima partita della fase a campionato della Champions League. La squadra di Thiago Motta è al 17° posto in classifica con 12 punti (+4 in differenza reti), a -1 dalle prime otto posizioni, e può ancora sperare di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare per i playoff. Per farlo deve vincere la gara coi portoghesi, ma potrebbe anche non bastare: molto dipenderà dalla combinazione di risultati che coinvolge un nutrito gruppo di squadre. Dall'Atletico Madrid (5° con 15 punti) fino al Brugge (20° a quota 11) tutto può ancora succedere considerato che in 8ª posizione c'è il Bayer Leverkusen fermo a 13. Una forbice di punti tale da lasciare tutto in bilico: a ogni gol, infatti, il tabellone cambia in tempo reale ridefinendo graduatoria (anche col calcolo della classifica avulsa in caso di pari punti), griglia delle qualificate e successivi abbinamenti del prossimo turno.

In questa incertezza un punto fermo c'è: la partecipazione ai sedicesimi è al sicuro poiché né Manchester City (24ª) né Dinamo Zagabria (25ª) che hanno 8 punti possono insidiare il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Qualora non dovesse farcela a centrare gli ottavi, per la Juve l'esito dell'ultimo turno è di vitale importanza anche per un altro motivo: cercare di chiudere nella migliore posizione possibile. Il 17° posto attuale la colloca nel novero delle non teste di serie per l'eventuale sorteggio dei sedicesimi.

Cosa vuol dire? Che il match di ritorno sarà disputato fuori casa. E, come da regolamento degli abbinamenti già prefissato, è alto il rischio di pescare un avversario molto forte come Bayern Monaco o Real Madrid in alternativa al Celtic. E se arriva agli ottavi potrebbe vedersela – in base alla proiezione attuale – con una tra Liverpool o Barcellona.

Juve agli ottavi se, cosa serve per qualificarsi: le combinazioni

Sulla carta la Juventus può ancora farcela a conquistare ottavo posto (che dista un punto) e qualificazione diretta agli ottavi di finale. Oltre a vincere (senza subire gol e segnandone abbastanza per rimpinguare la differenza reti), però, deve augurarsi anzitutto un disastro totale delle squadre che la precedono (tra cui il Milan e l'Atalanta) e che il Celtic (che ha gli stessi punti dei bianconeri) non faccia miracoli incredibili. In caso di successo la squadra di Thiago Motta sale a quota 15, difficile che basti alla luce della concorrenza per il numero di formazioni coinvolte (un totale di 13).

Cosa succede se la Juve perde contro il Benfica in Champions League

I playoff sono al sicuro ma una sconfitta all'ultima giornata rischia di rendere ancora più ingarbugliato il percorso della Juventus che, qualora vincessero tutte le formazioni che sono dietro, potrebbe addirittura scivolare in 23ª o 24ª posizione (ultimo posto disponibile per accedere ai playoff). Cosa accadrebbe? Da regolamento incrocerebbe la 9ª oppure la 10ª classificata negli spareggi e, nell'eventualità del passaggio di turno, la 7ª oppure l'8ª agli ottavi.

Contro chi gioca la Juve agli ottavi o ai playoff di Champions: tabellone e possibili avversarie

Partiamo dalla situazione in essere e vediamo, facendo alcune semplice proiezioni, contro chi può giocare la Juventus se si qualifica agli ottavi oppure ai playoff.

Chi affronta la Juve se passa agli ottavi. I bianconeri sono a 12 punti, se vincono col Benfica possono al massimo raggiungere quota 15 al 5° posto, quello occupato adesso dall'Atletico Madrid (sempre che gli spagnoli perdano e perdano male contro il Salisburgo, 34° su 36 e già eliminato, e vi sia una ulteriore combinazione favorevole di risultati delle altre squadre). In tal caso da qualificati agli ottavi affronterebbero una tra 21ª o 22ª o 11ª o 12ª in classifica.

Contro chi giocherebbe la Juve nei playoff. Dipende sempre dal piazzamento finale. Va anzitutto chiarito che negli spareggi dei sedicesimi le squadre classificate dal 9° al 16° posto saranno inserite come teste di serie e giocheranno (con il beneficio del match di ritorno in casa) contro le squadre piazzate dal 17° al 24° posto. Se la squadra di Motta chiude al 17° posto (posizione attuale) è molto probabile debba vedersela con una tra Bayern Monaco o Real Madrid (al momento, rispettivamente 15ª e 16ª).