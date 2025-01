Juventus-Benfica, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Juventus di Thiago Motta ospita il Benfica nell'ultimo turno del girone unico della Champions League 2024-2025: I bianconeri, già certi di un posto ai playoff, vanno alla ricerca di una vittoria che consentirebbe alla squadra bianconera di scalare la classifica e accedere agli spareggi da testa di serie: fischio d’inizio all'Allianz Stadium di Torino alle ore 21.00 con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO.

La Vecchia Signora, dopo il pareggio in casa del Club Brugge e la sconfitta in casa del Napoli, va alla ricerca di una vittoria che consentirebbe alla squadra bianconera di scalare la classifica e accedere agli spareggi da testa di serie. Dall'altra parte ci sono i lusitani, che erano partiti benissimo nel ‘girone unico' e ora devono evitare una eliminazione che sarebbe clamorosa: per questo la squadra di Lage ha bisogno dei tre punti per provare a staccare un pass per gli spareggi.

Partita: Juventus-Benfica

Orario: 21:00

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: mercoledì 29 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: 8° turno Champions League (Fase a girone unico)

Juventus-Benfica, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Juventus-Benfica? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 252, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol. La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni.

Juventus-Benfica, dove vederla in diretta streaming

Juventus-Benfica si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Juventus-Benfica, le probabili formazioni della partita di Champions League

Vlahovic torna dal 1′, sulla trequarti Conceição, Koopmeiners e Mbangula. Il Benfica si affida ai gol di Pavlidis e alle giocate di Schjelderup e Di Maria per far male alle difesa bianconera. Queste le probabili scelte di Thiago Motta e Bruno Lage.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Motta.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Araujo; Kokcu, Florentino Luis, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. Allenatore: Lage.