La Juve si qualifica ai playoff di Champions: col Brugge però i bianconeri non vanno oltre il pari

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus non va oltre lo 0-0 in casa del Brugge. I bianconeri si qualificano matematicamente ai playoff di Champions League in attesa dell'ultimo turno ma l'ennesimo pareggio della squadra di Thiago Motta delude ancora. La Vecchia Signora non è riuscita a creare occasioni degne di nota per realizzare la rete del vantaggio rischiando anche di subire gol dalla squadra belga. Nemmeno il ritorno in campo di Conceicao dopo l'infortunio ha dato alla Juve quella scossa in più che serviva.

Nel primo tempo zero tiri in porta per Brugge e Juventus

Poche occasioni e tanta fatica nel riuscire a costruire qualcosa che potesse mettere in difficoltà i padroni di casa. Il primo tempo della Juventus si può riassumere in questo modo. I bianconeri senza punte di ruolo e con il solo Nico Gonzalez a giocare da "nove", provano a costruire molto con gli inserimenti degli esterni e dei mediani come Douglas Luiz e Koopmeiners sempre mobili nell'azione della Vecchia Signora. Ma nonostante la buona volontà il primo tempo si conclude in maniera poca soddisfacente e concreta per la Juventus.

In tutto il primo tempo infatti ci sono stati soltanto 2 tiri in tutto, uno per parte, di cui zero in porta. Jutglà ha calciato fuori dal limite in avvio, ma la Juve ha controllato il gioco dopo quell'azione tenendo il pallone, ma impiega 36’ per effettuare il suo primo tiro. Il tutto avviene con una svirgolata dal limite di Douglas Luiz. Tutto qui, e nulla più. Nel frattempo Nico Gonzalez va spesso incontro e mai in profondità. Una fase di gioco che ha messo in difficoltà anche Koopmeiners, ammonito per un fallo tattico.

Juve più propositiva nel secondo tempo ma finisce 0-0

Lo 0-0 che ha chiuso la prima frazione ha però scosso le squadre che nel secondo tempo creano qualcosina in più. Il Brugge soprattutto che sfrutta un errore di Di Gregorio nella costruzione dal basso. La squadra belga recupera palla sul versante sinistro e con due passaggi in orizzontale arriva a servire Jutglà che ha l'occasione di piazzare il piattone con tutta la porta chiara di fronte ma senza centrarla. Il tiro finisce fuori di poco e fa tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri che nel frattempo cercando di reagire.

Mbangula da sinistra mette al centro un bell'assist per Nico Gonzalez che però non arriva sul pallone inciampando. Occasione clamorosa mancata dai bianconeri per segnare il vantaggio. La Juventus non molla e dopo l'ingresso in campo di Conceicao il portoghese mette al centro dell'area un cross ottimo per la testa di Koopmeiners che però non inquadra la porta. Il Brugge reagisce e per poco non trovava il gol con Nilsson che in girata manda alto. Motta inserisce così Thuram, Vlahovic e McKennie. Nel finale Locatelli impegna Mignolet ma finisce 0-0.