Tabellone Champions League 2025, il regolamento e i possibili incroci dopo la fase campionato Quando sarà terminata la fase a girone le prime otto saranno già agli ottavi, le squadre dalla 9ª alla 24ª posizione si qualificheranno per i playoff. Gli accoppiamenti verranno determinati tramite sorteggio.

A cura di Alessio Morra

Mancano due giornate alla fine del girone di Champions League. Il Liverpool è l'unica squadra sicura di giocare direttamente gli ottavi di finale. Quattro squadre italiane tecnicamente hanno la possibilità di evitare i playoff, ma per farlo dovranno chiudere bene la fase, con le ultime due partite. Dopo l'ottava giornata, che si terrà il 29 gennaio, si avranno le idee più chiare e si potrà avere una bozza del tabellone in attesa del sorteggio, in programma il 31 gennaio.

Come funziona il tabellone della nuova Champions League

Quando sarà terminata la fase a gironi le prime otto classificate potranno celebrare il passaggio agli ottavi di finale, che si terranno nel mese di marzo. Le prime otto attenderanno le vincitrici dei playoff, che disputeranno (con doppia sfida di andata e ritorno) i club che nel mega girone si piazzeranno dal 9° al 24° posto. Le ultime dodici saranno eliminate, a rischio Manchester City e PSG.

Gli accoppiamenti non verranno definiti in automatico, ma ci sarà un apposito sorteggio, che si terrà come di consueto a Nyon, venerdì 31 gennaio. Un sorteggio che verrà abbinati in un'unica urna i nomi di due squadre, che potranno finire da un lato o dall'altro del tabellone.

Il tabellone di ottavi e playoff: le possibili avversarie delle italiane

Nella fase a eliminazione diretta, che si svolgerà con la solita formula dell'andata e ritorno, le squadre non hanno una posizione predefinita in tabellone. O meglio ce l'hanno, ma fino a un certo punto. Perché il posizionamento nel girone è fondamentale, ma non fissa gli accoppiamenti in modo definitivo. Le squadre, tanto per le posizioni dalla 1 alla 8 che per quelle dalla 9 alla 24, verranno sorteggiate in coppia.

Ma cosa significa? Facile capirlo con un esempio. La classifica attuale vede al comando il Liverpool e al secondo posto il Barcellona. Queste due squadre, qualora mantenessero le posizioni, sarebbero sorteggiate assieme. Perché la prima e la seconda classificata saranno le principali teste di serie. Il sorteggio in tandem varrà anche per la 3ª e la 4ª, e così via fino alle ultime (quelle dei playoff, la ventitreesima e la ventiquattresima).

Con la classifica attuale, che vede l'Inter sesta, unica della Serie A tra le prime otto, il Milan dodicesimo, l'Atalanta tredicesima e la Juventus quattordicesima, si potrebbe, sulla carta, prefigurare clamorosamente un derby Inter-Milan agli ottavi.

Nelle ultime due giornate la classifica cambierà, ci sono tante partite da disputare e soprattutto tante squadre in pochissimi punti, ma si può comunque provare a capire, basandosi sulla classifica attuale, quali incroci potrebbero esserci per le squadre italiane ai playoff o agli ottavi.

L'Inter è sesta, al momento, e sarebbe sorteggiata insieme alla quinta, l'Aston Villa. Le due squadre finirebbero in due lati di tabellone differenti e, mantenendo questa posizione, troverebbero una tra l'11ª e la 12ª classificata o una tra la 21ª e la 22ª che daranno vita a un playoff. In questo momento il Milan è undicesimo, l'Atletico Madrid dodicesimo, mentre la ventiduesima è addirittura il Manchester City. Il derby di Milano, mantenendo questa classifica, sarebbe possibile perché dalla fase a eliminazione diretta non sono vietati.

Mentre Atalanta e Juventus occupano invece la 13ª e la 14ª posizione e dovessero terminare così sarebbero sorteggiate assieme per il rispettivo playoff. In quel caso troverebbero la 19ª o la 20ª classificata, posizioni al momento occupate dal Bruges e dal Real Madrid, che come il City è partito male. Questa nuova formula, come si capisce anche dagli accoppiamenti teorici, rende tutto molto più avvincente. Le posizioni di classifica nelle ultime due giornate, soprattutto l'ultima, cambieranno di continuo e renderanno acceso e intensa l'ottava giornata.

Gli incroci dai quarti alla finale di Champions League

Ovviamente è prestissimo per capire quali saranno gli incroci dei quarti di finale. Ma un'idea di massima, molto orientativa, si può avere quantomeno a livello di numeri. Perché quando saranno completati i playoff sarà sorteggiato il tabellone tennistico della Champions 2024-2025 con la 1ª e la 2ª classificata del girone che saranno inserite nei due lati opposti del tabellone. Poi verranno separate anche la 3ª e la 4ª e così via.