Atalanta agli ottavi di Champions League, cosa serve per evitare i playoff e le possibili avversarie Cosa serve all'Atalanta per accedere agli ottavi diretti di Champions ed evitare di conseguenza i playoff. Tutte le combinazioni e le possibili avversarie per la squadra di Gasperini.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta sarà chiamata a una prova di forza importante contro il Barcellona nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League. La squadra di Gasperini si è assicurata un posto nei playoff dopo l'ultima vittoria sullo Sturm Graz ma può anche volare direttamente agli ottavi. Tutto in 90 minuti fondamentali per la stagione della Dea che in caso di accesso diretto tra le prime 8 potrà evitarsi due partite in più a febbraio. Dettaglio non di poco conto se consideriamo il calendario già fitto di impegni ed entrato nella sua fase cruciale.

Oggi sicuramente i bergamaschi godono di una posizione di classifica ottimale ma contro i blaugrana dovranno fare a meno di Lookman che sarà costretto a star fermo più o meno 3 settimane. Ma allora cosa serve per qualificarsi agli ottavi? Nel dettaglio, scopriamo cosa servirà alla squadra di Gasperini per accedere direttamente tra le prime otto senza passare dai playoff. Al momento, direttamente al turno successivo, hanno avuto matematico solo Liverpool e lo stesso Barcellona che però vorrà difendere la propria posizione in classifica.

Liverpool: 21 punti (differenza reti +13) Barcellona: 18 punti (dr +15) Arsenal: 16 punti (dr +12) Inter: 16 punti (dr +7) Atletico Madrid: 15 punti (dr +5) Milan: 15 punti (dr +4) Atalanta: 14 punti (dr +14) Bayer Leverkusen: 13 punti (dr +6) Aston Villa: 13 punti (dr +5) Monaco: 13 punti (dr +3) Feyenoord: 13 punti (dr +2) Lille: 13 punti (dr +2) Brest: 13 punti (dr +2) Borussia Dortmund: 12 punti (dr +8) Bayern Monaco: 12 punti (dr +6) Real Madrid: 12 punti (dr +5) Juventus: 12 punti (dr +4) Celtic: 12 punti (dr +1) Psv: 11 punti (dr +3) Club Brugge: 11 punti (dr -2) Benfica: 10 punti (dr +2) PSG: 10 punti (dr +2) Sporting Lisbona: 10 punti (dr +1) Stoccarda: 10 punti (dr -1) Manchester City: 8 punti (dr +2) Dinamo Zagabria: 8 punti (dr -8) Shakhtar Donetsk: 7 punti (dr -6) Bologna: 5 punti (dr -5) Sparta Praga: 4 punti (dr -12) Lipsia: 3 punti (dr -3) Girona: 3 punti (dr -7) Stella Rossa: 3 punti (dr -10) Sturm Graz: 3 punti (dr -10) Salisburgo: 3 punti (dr -19) Slovan Bratislava: 0 punti (dr -18) Young Boys: 0 punti (dr -20)

Atalanta agli ottavi se, cosa serve per qualificarsi: le combinazioni

L'Atalanta attualmente ha 14 punti ed occupa la settimana posizione in classifica. Finendo così sarebbe sicuramente agli ottavi ma la partita di Barcellona di certo non sarà una passeggiata. Un pareggio, considerando anche i risultati della altre squadre poste sotto i bergamaschi, ovvero Leverkusen e Aston Villa che sono rispettivamente all'8° e al 9° posto e che affronteranno rispettivamente Sparta Praga (già eliminato) e Celtic (già qualificato), potrebbe non bastare. E così a Retegui e compagni basterà vincere per avere la matematica certezza di volare agli ottavi senza passare dai playoff a prescindere dagli altri risultati.

Cosa succede se l'Atalanta perde contro il Barcellona in Champions League

Il pareggio già difficilmente potrebbe garantire all'Atalanta l'accesso diretto agli ottavi con lo spettro dei playoff dietro l'angolo. Una sconfitta potrebbe mettere chiaramente in condizione l'Atalanta di essere scavalcata dalle altre squadre alle sue spalle giocando con maggiori possibilità i playoff. Restare a 14 punti permetterebbe, in caso di vittoria, anche alle cinque squadre a quota 12 di superare la squadra bergamasca formando ben undici potenziali concorrenti. Tra queste ci sono Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Real Madrid, ma anche Juventus e Celtic.

La casistica però, anche in caso di sconfitta, potrebbe venire incontro all'Atalanta. La Dea potrebbe volare agli ottavi se Aston Villa-Celtic, Brest-Real Madrid, Lille-Feyenoord dovessero terminare tutte con un pareggio e nessuna tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Juventus, Bayer Leverkusen e Monaco vincesse la propria partita.

Contro chi gioca l'Atalanta agli ottavi o ai playoff di Champions: tabellone e possibili avversarie

Attualmente l'Atalanta è settima in classifica con 14 punti. Una posizione che al momento garantirebbe gli ottavi diretti alla squadra di Gasperini insieme al Bayer Leverkusen ottavo con 13 lunghezze insieme ad Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille e Brest. Allo stato attuale sia la Dea che i tedeschi verrebbero sorteggiati in parti opposte del tabellone e, in base agli accoppiamenti generati, affronterebbero la vincente di Sporting Lisbona-Stoccarda o di Aston Villa-Monaco.