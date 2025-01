Inter-Monaco, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

L'Inter gioca con il Monaco la partita dell'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Si disputa alle 21:00, in contemporanea con tutti gli altri match dell'8°turno, con l'obiettivo di vincere per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

La squadra di Simone Inzaghi è attualmente quarta in classifica generale: ha 16 punti (gli stessi dell'Arsenal), è a -5 dal Liverpool (1°, 21 punti, irraggiungibile) e a -2 dal Barcellona (2°, 18 punti) ma quel che più conta è il vantaggio sulle formazioni che sono ferme a 13 e sgomitano ai margini delle prime 8. Il +3 su questo gruppo lascia ai nerazzurri anche lo spiraglio di un pareggio per essere certa di finire tra le prime otto. Il diktat del tecnico, però, va in altra direzione: niente calcoli, al Meazza serve vincere e magari segnando anche un buon numero di reti (senza subirne) così da incrementare quella differenza reti che può fare la differenza in classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti.

Quanto alla formazione, il tecnico si affida alla migliore possibile da mandare in campo con Pavard in difesa, Barella che torna a centrocampo dopo aver riposato in campionato, la coppia Thuram-Lautaro in attacco.

Partita: Inter-Monaco

Orario: 21:00

Dove: Stadio Meazza, Milano

Quando: mercoledì 29 gennaio 2025

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, 8ª giornata

Inter-Monaco, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Inter-Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Amazon Prime Video, solo per gli utenti abbonati alla piattaforma. Non è prevista messa in onda in chiaro ma c'è un modo per vederla gratis: registrarsi per un periodo di prova di 30 giorni che permette di accedere a una serie di contenuti tra cui le partite di Champions. Una volta scaduto quel lasso di tempo si può confermare la registrazione annuale (pagando 49,90 euro in una soluzione unica oppure sottoscrivendo l'impegno per 1 mese al costo di 4,99 euro) oppure fare regolare disdetta.

La telecronaca di Inter-Monaco sarà condotta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Prime Video offrirà agli spettatori anche un ampio pre-partita a partire dalle 19:30, seguito da un post gara altrettanto ricco grazie a commenti, interviste e l'analisi degli eventuali casi da moviola più discussi (con l'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese, nella Var Room). La conduttrice, Giulia Mizzoni, si avvarrà degli inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Inter-Monaco, dove vederla in diretta streaming

Per vedere in diretta streaming Inter-Monaco lo si potrà fare collegandosi ad Amazon Prime Video, la diretta sarà in pay-per-view e riservata agli abbonati. Si assisterà al match utilizzando la app oppure tramite collegamento diretto al sito dell'emittente.

Inter-Monaco, le probabili formazioni della partita di Champions

Vincere e chiudere il discorso qualificazione diretta agli ottavi. È l'ordine dato da Simone Inzaghi all'Inter che affronterà il Monaco a San Siro. Difesa a 3 con Pavard, Bisseck e Bastoni davanti a Sommer; centrocampo con Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; attacco con Lautaro e Arnautovic. Nel Monaco non c'è l'ex del Torino, Singo, che è infortunato. In attacco l'insidia è Embolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Hutter.