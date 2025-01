video suggerito

Tabellone Champions League, le possibili avversarie agli ottavi e playoff di Inter, Milan, Juve e Atalanta Il tabellone della Champions League 2024/2025 verrà creato con il sorteggio del 31 gennaio. Ma Inter, Milan, Atalanta e Juventus al termine della fase a campionato conosceranno già i nomi dei potenziali avversari.

A cura di Alessio Morra

L'ultima giornata della fase a campionato di Champions League definirà le squadre qualificate agli ottavi di finale e quelle che disputeranno i playoff. Inter, Milan e Atalanta hanno la possibilità di giocare direttamente gli ottavi, sono tutte e tre padrone del proprio destino. Mentre la Juventus con ogni probabilità dovrà disputare i playoff, in programma a metà febbraio. Il tabellone della Champions verrà definito venerdì 31 gennaio tramite sorteggio, quando si scopriranno gli accoppiamenti dei playoff e quelli degli ottavi.

Come funziona il tabellone di Champions League, il regolamento

Le prime otto classificate della fase a campionato passano direttamente agli ottavi, quella che chiuderanno tra la 9ª e la 24ª posizione disputeranno i playoff. In ogni caso per determinare il tabellonee il posizionamento delle squadre dovrà essere effettuato un sorteggio, che ha alcuni paletti. Le prime otto della fase a campionato saranno agli ottavi: 1ª e 2ª saranno sorteggiate assieme, così come 3ª e 4ª e così via.

Modalità identica per il sorteggio delle squadre che terranno i playoff. Con la 9ª e la 10ª classificata sorteggiate in tandem che possono sfidare la 23ª e la 24ª classificata. Dunque al termine della fase a campionato ogni squadra classificata conoscerà potenzialmente i nomi di quattro possibili avversarie.

Le possibili avversarie dell'Inter agli ottavi di Champions League

L'Inter in questo momento occupa la quarta posizione della classifica e ciò significa che se manterrà il quarto posto sarà direttamente agli ottavi di finale. I nerazzurri sarebbero sorteggiati con la terza classificata, le due finiranno in lati diversi del tabellone e pescherebbero la vincente del playoff che tra la 13ª/14ª classificata e la 19ª/20ª classificata, che al momento sono Borussia Dortmund, Brest, Bruges e PSV Eindhoven. Ma il tabellone si modificherà sicuramente dopo l'ultima giornata.

Contro chi potrebbe giocare il Milan agli ottavi o ai playoff di Champions

Il Milan è tra le prime otto, ha vinto le ultime cinque partite di Champions League, e ha la possibilità di andare direttamente agli ottavi. Per farlo deve vincere a Zagabria con la Dinamo. I rossoneri sono al sesto posto e finisse così la fase a campionato sarebbe sorteggiata in tandem con l'Atletico Madrid di Simeone. Atletico e Milan giocherebbero contro la vincente del playoff che disputeranno l'11ª/12ª classificata e la 21ª/22ª, tra queste c'è il temibile PSG, oltre al Lille, al Feyenoord e al Benfica.

Il possibile tabellone della Juventus in Champions League

La Juventus con ogni probabilità giocherà i playoff. I bianconeri sono al diciassettesimo posto. Vincendo con il Benfica sicuramente farebbero un balzo in avanti ed eviterebbero Real Madrid e Bayern Monaco, che al momento sarebbero le possibili avversarie dei playoff.

Le possibili avversarie dell'Atalanta agli ottavi o agli spareggi di Champions

L'Atalanta delle quattro italiane è l'unica realmente in bilico. Milan e Inter vedono gli ottavi. La Juve è quasi certa dei playoff. I nerazzurri di Gasperini invece sono al settimo posto e giocheranno in casa del Barcellona. In caso di vittoria gli ottavi saranno garantiti, mentre con il pari o la sconfitta probabilmente sarebbero playoff per i nerazzurri che potrebbero comunque finirebbero nelle prime sedici posizioni e quindi pescherebbero una delle ultime classificate dei playoff.

Il tabellone completo di Champions League, tutti gli incroci agli ottavi e ai playoff

Il sorteggio dei playoff si terrà venerdì 31 gennaio a Nyon, questi gli incroci dei playoff.

17ª/18ª classificata – 15ª/16ª classificata

23ª/24ª classificata- 9ª/10ª classificata

21ª/22ª classificata – 11ª/12ª classificata

19ª/20ª classificata – 13/14ª classificata

16ª/15ª classificata – 18ª/17ª classificata

10ª/9ª classificata – 24ª/23ª classificata

22ª/21ª classificata – 12ª/11ª classificata

20ª/19ª classificata – 24ª/23ª classificata

Questi invece gli accoppiamenti degli ottavi di finale

1ª/2ª classificata – 17ª/18ª/15ª/16ª classificata

7ª/8ª classificata – 23ª/24ª/9ª/10ª classificata

5ª/6ª classificata – 21ª/22ª/11ª/12ª classificata

3ª/4ª classificata – 19ª/20ª/13ª/14ª classificata

2ª/1ª classificata – 16ª/15ª/18ª/17ª classificata

8ª/7ª classificata – 10ª/9ª/24ª/23ª classificata

6ª/5ª classificata – 22ª/21ª/12ª/11ª classificata

4ª/3ª classificata – 20ª/19ª/24ª/23ª classificata