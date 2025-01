video suggerito

Quando ci saranno i sorteggi di Champions League, come funzionano e dove vederli in TV Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà a Nyon venerdì 31 gennaio alle ore 12. Il sorteggio dei playoff si terrà a coppie, con due squadre nella stessa urna. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiude stasera la fase a campionato della Champions League 2024-2025. L'ultima giornata si gioca in questo mercoledì 29 gennaio. Tutte le 18 partite si giocheranno in contemporanea. Sarà un gran finale, con il pathos ai massimi livelli. Quando tutto sarà finito si avranno i primi verdetti ufficiali con le prime otto qualificate direttamente per gli ottavi e le squadre che chiuderanno tra il nono e il ventiquattresimo posto ai playoff, le altre eliminate. Poi si penserà solo al sorteggio, che potrebbe interessare Inter, Milan, Juventus e Atalanta.

Quando ci saranno i sorteggi di Champions League, data e orario

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Champions League si svolgerà venerdì 31 gennaio alle ore 12, come sempre in Svizzera a Nyon. Verrà effettuato prima il sorteggio dei playoff, che riguarderà le squadre che hanno chiuso la fase campionato tra il nono e il ventiquattresimo posto.

Dove vedere i sorteggi di ottavi e playoff in tv e streaming

I sorteggi dei playoff di Champions League si potranno seguire in diverse modalità. In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), oltre che su Sky e Prime Video, per rispettivi abbonati. Streaming possibile con Sky Go, NOW e tv8.it.

Come funzionano i sorteggi della nuova Champions League, criteri e incroci

I sorteggi della Champions League saranno in un certo senso bloccati. Perché tutte le squadre che disputeranno i playoff saranno abbinate a un'altra squadra, e potranno pescarne solo due. Insomma, ognuna avrà sole due opzioni. Il sorteggio dei playoff è organizzato in coppie. Le due migliori del blocco (la 9ª e la 10ª) sono accoppiate alle ultime due (23ª/24ª). Stesso discorso per tutti gli altri accoppiamenti. Le mine vaganti non mancheranno.

17ª/18ª classificata – 15ª/16ª classificata

23ª/24ª classificata- 9ª/10ª classificata

21ª/22ª classificata – 11ª/12ª classificata

19ª/20ª classificata – 13/14ª classificata

16ª/15ª classificata – 18ª/17ª classificata

10ª/9ª classificata – 24ª/23ª classificata

22ª/21ª classificata – 12ª/11ª classificata

20ª/19ª classificata – 24ª/23ª classificata