video suggerito

Inter agli ottavi di Champions League, cosa serve per evitare i playoff e le possibili avversarie L’Inter è a un passo dagli ottavi diretti di Champions League con che rila squadra di Inzaghi che ricopre al momento il 4° posto nella classifica a girone unico. Ultimo scoglio, il Monaco: in caso di sconfitta, i nerazzurri potrebbero scivolare fino ala 12a posizione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un solo turno ancora da disputare per la fase a campionato di Champions League e poi sarà terminata la prima fase a girone unico con il nuovo format. Anche l'Inter di Simone Inzaghi è in piena lotta per accedere ai primi 8 posti, vantando 16 punti nelle prime 7 giornate, ma non è ancora certa al 100% di arrivare agli ottavi per via diretta. Decisiva la partita di San Siro contro i francesi del Monaco. Tutte le gare saranno in contemporanea questa sera, a partire dalle ore 21 con gli ultimi 90 minuti che saranno decisivi per capire definitivamente le posizioni nella classifica e sapere per certo chi conquisterà l’accesso diretto agli ottavi di finale, chi dovrà passare dai playoff e chi sarà, invece, eliminato dalla competizione europea.

Inter agli ottavi se, cosa serve per qualificarsi: le combinazioni

L'Inter è la squadra tra le italiane a godere della miglior posizione in classifica a un turno dalla fine. I nerazzurri sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale con la squadra di Inzaghi è si è posizionata al momento 4° posto in classifica con 16 punti (con una differenza reti di +7). Però all’Inter serve fare almeno un punto in casa contro il Monaco per avere la matematica certezza del passaggio agli ottavi e quindi è vietato prendere sotto gamba la sfida di questa sera.

L'inter agli ottavi di finale se:

Vince

Pareggia

Perde – potrebbero comunque qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, ma in quel caso bisognerebbe guardare i risultati delle avversarie.

Cosa succede se l'Inter perde contro il Monaco in Champions League

Detto che due risultati su tre permettono all'Inter di chiudere tra le prime 8 in classifica c'è la possibilità che tutto si complichi, nel caso di una inaugurabile sconfitta a San Siro contro il Monaco. Se l'Inter dovesse perdere col Monaco entrambe chiuderebbero a 16 punti e, a quel punto, entrerebbe in scena la classifica avulsa (con la differenza reti come primo parametro) per stabilire la graduatoria finale. I nerazzurri possono dunque scivolare fuori dalla Top 8 visto che al momento ci sono sei squadre a 13 lunghezze. L'unica eccezione deriva dal fatto che Lille e Feyenoord si affrontano nell'ultimo turno, rendendo impossibile per entrambe superare l'Inter. Tuttavia, con la vittoria di Atletico Madrid, Milan e Atalanta, ma anche di Bayer Leverkusen, Aston Villa e Brest, i nerazzurri potrebbero scivolare fino alla dodicesima posizione.

Leggi anche Atalanta agli ottavi di Champions League, cosa serve per evitare i playoff e le possibili avversarie

Contro chi gioca l'Inter agli ottavi o ai playoff di Champions: tabellone e possibili avversarie

Gli accoppiamenti dei playoff di Champions League verranno decretati solamente dal sorteggio che verrà effettuato venerdì 31 gennaio dopo l'ultimo turno di questa sera. Si procederà in modo piramidale con il meccanismo delle coppie in base alla posizione di classifica e a differenza delle passate edizioni di Champions, sarà possibile l’incrocio anche tra club della stessa nazionalità in tutti i turni a eliminazione diretta. Se dovesse confermare la 4a posizione l'Inter andrà agli ottavi e aspetterà la vincente del percorso playoff in cui saranno impegnate le squadre piazzate nel girone: 13a contro 14a e 19a contro 20a. Posizioni che, al momento, sono rispettivamente ricoperte da Brest, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven e Bruges.