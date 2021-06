Svezia-Slovacchia è il match valido per la seconda giornata del gruppo E degli Europei 2021. La gara è in programma alle ore 15.00 di oggi, venerdì 18 giugno con le due formazioni che si affrontano in Russia, alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. La nazionale svedese e quella slovacca sono inserite nello stesso girone di Spagna e Polonia che si affronteranno in un autentico scontro diretto. La Svezia arriva a questa partita dopo il pareggio per 0-0 a Siviglia contro la Spagna.

La Slovacchia invece è galvanizzata dopo la vittoria sulla Polonia di Lewandowski e Zielinski. Il match sarà trasmessoin diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky che trasmette in esclusiva tutti i 51 match previsti per questi Europei. La Rai invece solo 27 gare tra quelle più interessanti scelte dalla tv di Stato (sarà però garantita la visione di tutte le sfide dell'Italia). Qui tutte le informazioni per sapere su quali canali assistere alla gara valida per la seconda giornata del gruppo E.

Partita: Svezia-Slovacchia

Giorno: venerdì 18 giugno 2021

Orario: 15.00

Dove si gioca: Gazprom Arena di San Pietroburgo

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go

Competizione: Euro 2020, 2ª giornata Girone E

Europei 2021, dove vedere Svezia-Slovacchia in TV su Sky

Svezia-Slovacchia aprirà la 2a giornata del gruppo E degli Europei 2021. Il match tra la Nazionale di Andersson e quella allenata da Stefan Tarkovic, sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky che trasmette la gara in esclusiva. Per vedere la gara in diretta tv basta sintonizzarsi su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203) o sul canale 251 di Sky Sport. Per questa sfida, non è prevista la copertura in chiaro dalle reti Rai.

Svezia-Slovacchia dove vederla in streaming

Il match tra Svezia e Slovacchia sarà inoltre trasmesso anche in diretta streaming tramite l'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. Sarà necessario scaricare l'applicazione sul proprio tablet o smartphone, inserire le proprie credenziali d'accesso e sintonizzarsi al canale dedicato alla sfida. Il servizio è disponibile solo per abbonati a Sky.

Le probabili formazioni di Svezia-Slovacchia agli Europei

La Svezia del Ct Janne Andersson, spera di poter recuperare Dejan Kulusevski, risultato positivo al Covid-19 e indisponibile già dalla la prima partita contro la Spagna. Probabile che il commissario tecnico possa confermare in blocco la stessa formazione scesa in campo contro gli spagnoli con la conferma del 4-4-2 e di Berg e Isak in attacco.

Anche la Slovacchia potrebbe cambiare poco confermando la cintura di centrocampo formata dai muscoli e la potenza di Kucka e dalla classe di Marek Hamsik che ha impressionato alla prima contro la Polonia. Con Mak a sinistra, scontata in difesa anche la presenza dell'interista Skriniar decisivo con il suo gol nel 2-1 alla Polonia.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Danielsson, Lindelöf, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Berg.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Dove si gioca la partita

La sfida tra Svezia e Slovacchia si giocherà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo che è una delle 11 città che ha aderito al progetto della Uefa per ospitare alcune gare degli Europei 2021 itineranti. Calcio d'inizio in programma alle ore 15.

Euro 2020, Svezia e Slovacchia nel girone E

Svezia e Slovacchia sono inserite nel girone E, quello in cui compaiono anche Spagna e Polonia che alla vigilia di questo torneo sembravano essere le favorite per la conquista dei primi due posti. E invece la sconfitta della Nazionale di Paulo Sousa all'esordio contro la Slovacchia e il pareggio per 0-0 degli spagnoli di Luis Enrique contro la Svezia, ha completamente ribaltato i pronostici con le due favorite ora ferme a 0 e un punto e costrette a rincorrere a partire dalla seconda giornata.