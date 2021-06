La Spagna non è riuscita a vincere la sua gara d'esordio a Euro 2020 e non è andata oltre lo 0-0 con la Svezia a Siviglia. La selezione guidata da Luis Enrique è sbattuta sul muro eretto dalla nazionale svedese a protezione di Olsen e la Roja non è stata in grado di trovare subito i 3 punti per partire col piede giusto nella manifestazione continentale. I ragazzi di Jan Andersson hanno fatto la loro ottima prova in fase difensiva e in un paio di occasioni hanno fatto paura alla squadra di casa in contropiede. Nel primo incontro del gruppo E, la Slovacchia ha battuto per 2-1 la Polonia.

La squadra di Luis Enrique ha dominato in lungo e in largo la prima frazione e ha sfiorato il gol ripetutamente con Morata e gli altri calciatori offensivi ma nel finale di tempo gli svedesi sono andati a pochi centimetri dal vantaggio: su una ripartenza e conclusione verso la porta di Isak è arrivata la deviazione di Llorente sul palo e il pallone è terminato tra le braccia di Unai Simon in maniera del tutto casuale. Una clamorosa statistiche della prima parte a La Cartuja fa capire il dominio della Roja: tre calciatori della Spagna (62 Laporte, 61 Torres, 60 Alba) hanno più passaggi riusciti della intera squadra svedese.

La nazionale spagnola ha continuato a palleggiare bene ma è mancata incisività negli ultimi 16 metri e la Svezia non si è fatta pregare: proprio come accaduto poco prima dell'intervallo è stato Isak a creare scompiglio ma Berg ha mancato in maniera clamorosa il punto del vantaggio. Luis Enrique ha cambiato tutto l'attacco, inserendo Gerard Moreno, Oyarzabal e Sarabia; e ha cercato tutti i correttivi tattici possibili ma non è riuscito a bucare il muro svedese. A pochi minuti dal termine Olsen ha effettuato una super parata su un colpo di testa ravvicinato dell'attaccante del Villarreal e ha messo la sfida in cassaforte.

Il tabellino di Spagna- Svezia

RETI: –

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke (86′ Ruiz), Rodri (66′ Thiago), Pedri; Ferran Torres (74′ Moreno), Morata (66′ Sarabia), Dani Olmo (74′ Oyarzabal). Allenatore: Luis Enrique.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig (75′ Krafth), Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson (83′ Cajuste), Forsberg (83′ Bengtsson); Berg (69′ Quaison), Isak (69′ Claesson). Allenatore: Jan Andersson.

ARBITRO: Vinčić (Slovenia)

ASSISTENTI: Klančnik e Kovačič (Slovenia)

IV UOMO: Massa (Italia)

VAR: Dankert (Germania)