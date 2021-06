Dejan Kulusevski positivo al Covid. Il calciatore della Juventus, in ritiro con la Svezia in vista degli Europei, rischia di saltare il trofeo a causa del contagio scoperto a causa dei sintomi da raffreddore. Una volta avvertito lo staff della nazionale, è stato sottoposto a controlli: "Ha una carica virale molto bassa e non dovrebbe aver infettato altri componenti della squadra", è la versione fornita dalla federazione. Un'osservazione che lascia aperto uno spiraglio in vista del futuro prossimo. È stato il medico della nazionale scandinava, Anders Valentin, a dare notizie ufficiali sulle condizioni del giocatore che vede così ridurre la possibilità di andare in campo. Dopo Ibrahimovic (infortunato), la situazione del centrocampista bianconero può essere un altro brutto colpo per la Svezia.

Il ct della Svezia: "Notizia triste, non chiamiamo riserve"

Come da protocollo, Kulusevski è stato posto in isolamento rispetto al resto della rosa: non si è recato a Göteborg, restando nella capitale a Stoccolma. "È una notizia triste per noi – ha ammesso il commissario tecnico, Janne Andersson – ma soprattutto per Dejan. Al suo posto non chiameremo riserve e speriamo che possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna".

Esordio agli europei il 14 giugno con la Spagna

La gara d'esordio della Svezia è in calendario per il prossimo 14 giugno, contro le Furie Rosse inserite nello stesso girone con Polonia e Slovacchia. Quello di Kulusevski è il secondo caso dopo Busquets della Spagna che accompagna la lunga vigilia del torneo rinviato di un anno a causa della pandemia.

Kulusevski è al centro anche delle indiscrezioni di mercato secondo cui, l'ex diesse dei bianconeri, Fabio Paratici, lo avrebbe messe nella lista degli acquisti per la campagna rafforzamento del Tottenham. Ma quanto accaduto nel ritiro della Svezia mette in secondo piano ogni cosa.