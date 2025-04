video suggerito

Serie A, oggi i recuperi delle partite rinviate per la morte del papa: gli orari e dove vederle in TV Parma-Juventus, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Torino-Udinese sono le partite di Serie A della 33ª giornata che si recuperano oggi, mercoledì 23 aprile alle 18:30. Dove vederle in diretta tv e in streaming. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parma–Juventus, Cagliari–Fiorentina, Genoa–Lazio e Torino–Udinese sono le quattro partite della 33ª giornata di campionato che saranno recuperate oggi, mercoledì 23 aprile, tutte alle 18:30, dopo il rinvio disposto dalla Lega Serie A per la morte di Papa Bergoglio. Le prime tre saranno trasmesse in diretta tv e in streaming solo su DAZN (e DAZN 1 per gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio), l'ultima (quella tra granata e friulani) andrà in onda (sempre per abbonati) anche sui canali di Sky (in streaming su Sky Go) e su NOW.

Sempre nella giornata di oggi (ma con inizio alle 18) si disputeranno anche gli incontri di Serie C validi per la 37ª giornata del girone B. Quanto alla Serie B, invece, l'assemblea di categoria ha stabilito "a larghissima maggioranza" di dirottare il 34° turno a martedì 13 maggio, mentre si disputerà regolarmente il 25 aprile la 35ª giornata.

Recuperi Serie A, il calendario delle partite: gli orari

La decisione della Lega Serie A di spostare a oggi le gare rinviate lunedì per il decesso del Santo Padre ha sollevato domande sul perché solo in Italia rispetto all'estero sia prevalsa la scelta di non giocare e polemiche da parte dei club (in particolare del presidente, Claudio Lotito) per il corto circuito generato dalla definizione delle nuove date senza consulto preventivo con le squadre direttamente interessate. I vertici di via Rosellini hanno fatto sapere che la risoluzione è stata presa per sfruttare il primo slot utile con l'obiettivo di salvaguardare la regolarità del campionato. Di seguito il nuovo programma degli incontri con indicazione degli orari e anche delle emittenti che li trasmettono in diretta tv e in streaming:

Leggi anche Partite di Serie A rinviate per i funerali di Papa Francesco: quali incontri non si giocheranno

ore 18:30 – Parma-Juventus (DAZN, DAZN 1)

ore 18:30 – Cagliari-Fiorentina (DAZN, DAZN 1)

ore 18:30 – Genoa-Lazio (DAZN, DAZN 1)

ore 18:30 – Torino-Udinese (DAZN, DAZN 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport).

Serie C in campo oggi per il recupero del 37° turno

La Serie C vedrà in campo oggi, alle ore 18, le partite del Girone B valide per la penultima giornata che erano stato programmate per il giorno di Pasquetta, rispetto a quelle dei Gironi A e C già disputate. Tutte gli incontri saranno visibili in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport e su NOW. Di seguito il programma degli incontri:

Arezzo-Lucchese Gubbio–Milan Futuro Campobasso-Perugia Legnago Salus-Pescara Pineto-Entella Pontedera-Rimini Sestri Levante-Ascoli Ternana-Pianese Torres-Carpi Vis Pesaro-Spal.