Perché la Serie B recupera il 13 maggio le partite rinviate per la morte del Papa: non gioca subito come la Serie A

Perché la Serie B recupererà il 13 maggio 2025 le partite rinviate per la morte di Papa Francesco: il motivo per cui la cadetteria non gioca subito come la Serie A e scenderà in campo per il 34° turno a campionato finito.

A cura di Vito Lamorte

Perché la Serie B recupererà il 13 maggio 2025 le partite rinviate per la morte di Papa Francesco e non giocherà subito come la Serie A: il 34° turno del torneo cadetto si disputerà a campionato finito. Le partite che si sarebbero dovute giocare lunedì 21 aprile sono state rinviate a martedì 13 maggio "alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni".

Questo significa, come già anticipato, che la giornata verrà disputata dopo l'ultimo turno già programmato tra il 9 e il 10 maggio. Il campionato di Serie B prevede per il giorno 25 aprile la giornata numero 35 spalmata sui quattro orari soliti, ovvero alle 12:30, alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:30. Onde evitare di creare ulteriore caos e malumori dopo il rinvio del giorno di Pasquetta si è deciso di spostare tutto a torneo finito e di proseguire con la programmazione decisa in precedenza.

Il comunicato della Serie B sui recuperi

Questo il comunicato della Lega Serie B sui recuperi delle partite rinviate per la morte di Papa Francesco.

Assemblea di Lega Serie B convocata con carattere d’urgenza oggi per deliberare la data di recupero della totalità della 34a giornata, prerogativa come previsto dallo Statuto (art. 27.1) di competenza assembleare. Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. Avallando così la proposta del Consiglio Direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza oggi alle ore 15, valutando tutte le opzioni possibili. Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile. In seguito a questa scelta le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34a giornata.

Serie A e Serie C subito in campo: le date dei recuperi

La Serie A, che ha quattro partite da recuperare, le disputerà mercoledì 23 maggio tutte in programma alle ore 18.30. La data è stata condivisa anche dalla Lega Pro, visto che le gare posticipate del Girone B sono state rinviate sempre a mercoledì, ma con fischio d'inizio alle 18.