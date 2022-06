Piqué non c’è più e Shakira scopre la paura, c’è un messaggio sotto casa: “Sono venuto qui per te” Tra domenica e lunedì la notte è calata sulla casa dove Shakira vive da sola dopo essersi separata da Piqué: al suo risveglio la cantante colombiana ha avuto una sorpresa. E ha chiamato la polizia.

A cura di Paolo Fiorenza

In attesa di decidere dove andrà ad abitare dopo la separazione da Gerard Piqué – con l'ipotesi Miami come la più accreditata, con figli e genitori a seguirla – Shakira vive da sola con Milan e Sasha, i due bambini avuti dal calciatore, nella loro ex dimora d'amore a Barcellona, da cui il difensore catalano è stato messo alla porta dopo la scoperta del suo tradimento con una cameriera poco più che ventenne. La vita va avanti, per forza. Per se stessa, per i figli, per la propria dignità di donna e madre. "Non preoccuparti, andrà tutto bene", canta la 45enne colombiana nel suo ultimo brano, un messaggio al mondo per far capire la sua disperata voglia di voltare pagina e lasciarsi alle spalle il dolore.

Shakira con Piqué e i due figli quando erano una coppia felice

Ognuno per la propria strada. Piqué sempre più ingoiato dalle sue notti "fuori controllo", fotografato in una festa a Stoccolma con una ragazza bionda che dovrebbe essere colei per cui ha perso la testa fino al punto di dirle che è la sua "first lady", Shakira rituffatasi nel lavoro, tra presenze televisive e il lancio della nuova canzone, con i due figli unico epicentro adesso dei suoi affetti. Ma là fuori c'è qualcun altro. Qualcuno che finora era nascosto nell'ombra ed evidentemente non aspettava altro: che il giocatore del Barcellona sparisse dalla vita della stella colombiana ed il buio – reale e metaforico – calasse sulla sua casa situata a Esplugues de Llobregat.

Tra domenica e lunedì sull'abitazione di Shakira è scesa la notte, l'indomani mattina la cantante ha avuto una sorpresa nell'affacciarsi: sono comparse alcune scritte sulla strada davanti alla casa, messaggi d'amore di uno spasimante che ha voluto far sapere alla colombiana a che livello fosse la sua passione per lei. Le frasi erano in inglese: "Ti amo, mia bella donna", "Sono venuto qui per te, amore mio", "Sono pronto a sposarti in questo momento e sostenerti". Parole che per chi le ha scritte volevano essere di vivo desiderio e che tuttavia hanno assunto tutt'altro significato per Shakira: uno stalker era entrato nella sua vita. L'uomo si è anche firmato, Alex, prima di acquattarsi nuovamente nell'ombra.

La preoccupazione della cantante l'ha indotta ad allertare subito la polizia, anche perché c'era stato un altro episodio in precedenza che aveva fatto suonare l'allarme nella testa di Shakira: un uomo – non è dato sapere se la stessa persona – aveva lasciato delle lettere nella cassetta della posta. Continuare ad abitare lì da sola senza Piqué non è il massimo e probabilmente gli avvenimenti degli ultimi giorni faranno accelerare la decisione della diva colombiana di lasciare Barcellona e la Spagna: i due figli seguiranno la madre, ma è tutto da vedere come la prenderà il calciatore, che vorrebbe anch'egli restare vicino a Milan e Sasha. I due vorrebbero evitare assolutamente una battaglia legale sulla pelle dei ragazzi, ma se – come sembra – Piqué è davvero intenzionato a convincere Xavi che può ancora essere un pilastro della squadra, non sarà facile conciliare le esigenze di tutti i protagonisti della vicenda.