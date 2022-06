Shakira esce con una nuova canzone ed è un messaggio dopo l’addio a Piqué: “Non preoccuparti” Il messaggio contenuto nella nuova canzone di Shakira dopo il doloroso addio a Gerard Piqué: il testo è emblematico.

A cura di Paolo Fiorenza

Shakira e Piqué non sono più una coppia, dopo la separazione che ha chiuso una storia da sogno – o almeno così sembrava – durata 12 anni. Il tradimento del difensore del Barcellona con una ragazza catalana che ha la metà degli anni della cantante colombiana è stato il punto di non ritorno di una disillusione che covava da tempo nel cuore di Shakira, alla luce del cambiamento di Piqué. Emblematica, guardandola con gli occhi di oggi, la canzone pubblicata a fine aprile in cui la 45enne di Barranquilla diceva sarcasticamente "mi congratulo" ad un ex compagno che aveva costruito un castello di menzogne sulla loro relazione.

Shakira e Piqué quando erano felici assieme: tempi che non torneranno più

"Ho capito che sei falso. Mi congratulo con te, bella interpretazione. Ho messo le mani sul fuoco per te e tu mi tratti come un'altra delle tue voglie. Per completarti mi sono fatta a pezzi. Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo", era il testo del brano che non era rivolto ad un uomo immaginario, ma descriveva esattamente come Shakira vedeva adesso il suo padre dei suoi due figli Milan e Sasha.

Poi a inizio giugno è arrivata la comunicazione ufficiale della separazione – i due non si sono mai sposati – ed ora le loro strade si sono divise per sempre, con l'unico punto d'unione che sarà rappresentato dai figli: la massima priorità è che non soffrano le conseguenze del deteriorarsi del rapporto tra la cantante e il calciatore. Sia Shakira che Piqué vogliono evitare un braccio di ferro sulla questione, ma trovare un accordo su dove andranno a vivere i due ragazzi non è facile. La voce sul desiderio della colombiana di lasciare la Spagna cresce ogni giorno: la sua nuova dimora sarebbe Miami, portandosi dietro – oltre ai figli – anche i genitori che attualmente vivono a Barcellona. È tutto da vedere come la prenderà il 35enne calciatore, che è desideroso di rilanciare la propria carriera con la maglia blaugrana, lottando per convincere Xavi che può ancora essere utile alla causa.

È stata una favola durata 12 anni

Intanto le vite dei due proseguono su binari lontani: Piqué è in vacanza, Shakira si è rituffata nel lavoro ed ha appena pubblicato il suo nuovo brano, ‘Don't You Worry', assieme a David Guetta e i Black Eyed Peas. Anche questa canzone è evidentemente autobiografica e contiene un messaggio rivolto a tutti quelli che le vogliono bene, ma anche allo stesso giocatore: Shakira è più che mai determinata a lasciarsi tutto alle spalle e reagire. La vita va avanti e lei ha tutto per essere ancora padrona della propria esistenza e indirizzarla verso la felicità che ultimamente le è stata negata. "Non preoccuparti di niente, perché andrà tutto bene", canta la stella colombiana: parole di speranza, parole di rinascita. Lei è Shakira, la regina del Sudamerica.