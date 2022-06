Shakira colpita al cuore, Piqué alla sua nuova fiamma, una cameriera: “Sei la mia first lady” Shakira avrebbe fatto pedinare Piqué da un investigatore privato: la scoperta della tresca sarebbe stata devastante. Non l’avventura di una notte, ma molto di più.

A cura di Paolo Fiorenza

Gerard Piqué e Shakira ormai hanno preso strade che li portano sempre più lontani, dopo la separazione annunciata una decina di giorni fa con un asciutto comunicato. In vacanza il 35enne calciatore del Barcellona, impegnatissima nel suo lavoro la 45enne cantante colombiana, in mezzo i rispettivi avvocati schierati per cercare di trovare un'intesa sui due figli, Milan e Sasha, ma anche su alcuni interessi materiali che condividono. Perché è vero che nonostante la relazione lunga 12 anni la coppia non si è mai sposata, ma di cose sul tavolo da sistemare ce ne sono eccome, per lasciarsi nei limiti del possibile senza farsi la guerra.

C’è stato un tempo in cui tra Piqué e Shakira era una favola

Tra le due parti, ovviamente chi avrebbe più motivi per il rancore è Shakira, che avrebbe scoperto il tradimento di lui con una ragazza che ha la metà dei suoi anni, facendo crollare il castello di apparenze e menzogne in cui si era trasformato da mesi il loro rapporto. "Sei falso", aveva cantato lei nel suo ultimo brano ad aprile, e il destinatario – si è capito dopo – era proprio Piqué. Adesso emergono altri particolari e si capisce come alla fine queste vicende si svolgono con le medesime modalità, che tu sia un vip o una persona persa tra la folla: Shakira infatti avrebbe fatto ricorso ad un'agenzia investigativa quando ha fiutato che il suo compagno non gliela contava giusta.

E i pedinamenti del difensore iberico avrebbero prodotto il risultato temuto, ovvero la prova della sua infedeltà, che è stata l'inizio della slavina diventata valanga che ha travolto la relazione. Le immagini che documentano tutto sono in possesso della cantante e non vedranno mai la luce, avendo lei pagato per averne l'esclusiva disponibilità. L'identikit della nuova fiamma di Piqué peraltro ormai è di dominio pubblico: è una ragazza catalana poco più che ventenne, che il giocatore del Barcellona ha incontrato nel locale notturno ‘La Traviesa', dove lavora come cameriera.

I giorni della passione sono lontani: oggi si parlano attraverso gli avvocati

La scoperta di questa tresca ha distrutto Shakira, colpendola al cuore più dell'avventura di una notte: le ha fatto capire che il rapporto era irrecuperabile, a dispetto dei tentativi che pure avrebbe fatto negli ultimi mesi per riattaccare i cocci. Perché quello che ha scoperto non si è limitato alle effusioni, ma impegna anche il cuore del suo ex amato, i suoi sentimenti. Insomma non si tratterebbe di una scappatella, ma di qualcosa di più serio. "Sei la mia first lady", le avrebbe detto Piqué in un impeto d'amore già perso, secondo quanto svela ‘Informalia'.

No, davanti a una cosa così non c'è niente da riattaccare, deve aver pensato Shakira, prendendo la decisione di raccogliere la propria dignità di donna e madre per sbattere fuori casa il suo compagno, tornato a vivere nella propria abitazione da scapolo. L'amore ormai è il passato, adesso ci sarà da discutere non poco sulla residenza dove la cantante andrà a vivere con i propri figli: è questo l'ostacolo più grande davanti ad una conclusione civile della storia.