Piqué trascinato nelle notti di Barcellona da un compagno di squadra: “Spendono cifre indecenti” Gerard Piqué deve rimettere in piedi la propria carriera, messa a rischio da quello che fa fuori dal campo. La separazione con Shakira è figlia di ciò che accade nelle notti di Barcellona: sarebbe un compagno di squadra a trascinare il difensore catalano.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre è impegnato a trovare con l'ormai ex compagna Shakira un punto d'incontro sui due figli Milan e Sasha, col nodo del contendere rappresentato dal luogo dove la cantante colombiana andrà a vivere assieme a loro dopo la separazione, Gerard Piqué deve fronteggiare anche il momento difficile dal punto di vista professionale, col tecnico Xavi che gli ha comunicato di non ritenerlo più una prima scelta nella difesa blaugrana. Il difensore è deciso a non arrendersi e ha replicato che farà di tutto per guadagnarsi una maglia da titolare, a dispetto dei 35 anni e di un rendimento declinante.

Xavi ha contestato al suo giocatore non solo l'aspetto meramente calcistico, ma anche il fatto che non può prenderlo in considerazione per il suo progetto se non si mostra al cento per cento in tutto, anche fuori dal campo. Ha sottolineato che dovrebbe condurre una vita extrasportiva ordinata e venire incontro alla situazione disastrata delle finanze del club riducendo il suo stipendio. Se il tecnico pensava di aver messo alla porta con franchezza il difensore, questo invece ha accettato la sfida con orgoglio: Piqué gli ha detto che vuole continuare nel club della sua vita e far vedere al tecnico che si sbaglia, che ha ancora la forza di dimostrare di essere il miglior centrale della squadra, indipendentemente da chi dovesse arrivare dal mercato.

Piqué e Shakira quando erano una coppia felice

E tuttavia a tenere banco non è solo il lato tecnico e di ingaggio – il giocatore si è detto disposto a dare una mano al club – ma anche la sovraesposizione mediatica di Piqué, diventato presenza fissa dei rotocalchi di gossip per la fine della storia con Shakira, con tanto di tradimento scoperto da lei ed investigatori privati messi alle sue calcagna. Si parla tanto delle sue notti trascorse nei locali notturni di Barcellona. In queste feste, in cui è stato descritto come letteralmente scatenato, l'esperto difensore si accompagna in maniera fissa ad un compagno di squadra molto più giovane, il 22enne Riqui Puig.

Secondo i media catalani, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in questo caso sarebbe il più giovane ad influenzare pesantemente il comportamento del compagno più maturo: si dice che il centrocampista cresciuto nella cantera del Barcellona sia stato fondamentale nel cambio di vita di Piqué e secondo alcune fonti la nuova compagna del 35enne difensore – una giovanissima ragazza bionda che fa la cameriera in un locale – sarebbe un'amica di Gemma, la nuova fidanzata di Riqui.

Riqui Puig con la fidanzata Gemma

Riqui Puig in questo momento è dunque una delle persone più fidate di Piqué nella sua nuova vita da single. Il centrocampista classe '99 è una delle più grandi promesse del calcio catalano, ha esordito in prima squadra alla fine del 2018. Convocato nell'Under 21 spagnola, non ha tuttavia ancora fatto quello step verso il livello più alto che i tecnici del Barcellona auspicavano. In questa stagione ha giocato appena 544 minuti, distribuiti in 18 presenze. Probabilmente anche da lui ci si attende un profilo più basso fuori dal campo, se è vero quello che è stato rivelato da un giornalista di Telecinco: "Piqué e Riqui Puig spendono cifre indecenti per locali notturni e ristoranti fino alle prime ore del mattino", dove si parla di 2000-3000 euro a botta.