Perché il Barcellona non gioca il Mondiale per Club nonostante sia la 2ª squadra più forte al mondo Il Mondiale per Club 2025 non ha tra le squadre partecipanti il Barcellona, che non è riuscito a qualificarsi: perché al posto dei blaugrana c'è l'Atletico Madrid.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale per Club è iniziato, tra gesti tecnici meravigliosi, risultati esagerati e tante polemiche, il pallone rotola che è un piacere. Trentadue squadre sono iscritte, cinque o sei sembrano avere reali chance di vittoria. L'IA ritiene che ci siano ‘solo' due grandi favorite: il Real Madrid e il Manchester City, ma non si può certe escludere il PSG, vincitore della Champions League pochi giorni fa. Ai nastri di partenza mancano tre delle squadre che hanno vinto i cinque principali campionati europei: il Napoli, il Liverpool e soprattutto il Barcellona, fuori dalla competizione a vantaggio dell'Atletico Madrid. Una beffa considerando che il club guidato da Flick è al secondo posto della classifica delle migliori squadre al mondo elaborata dell'IFFHS (La Federazione internazionale di storia e statistica del calcio).

Il regolamento del Mondiale per Club

Questa nuova manifestazione, nata tra tante polemiche, aveva bisogno di un regolamento per definire le qualificate. Prima sono stati suddivisi i posti per i vari continenti – l'Europa ne ha dodici – poi è stato stabilito che nessuna nazione avrebbe potuto avere più di squadre iscritte e che le vincitrici della Champions League – del quadriennio precedente – sarebbero tutte salite a bordo. Ciò ha fatto sì che il Liverpool e l'Arsenal siano stati esclusi perché il Chelsea ha vinto la coppa nel 2021, mentre il Manchester City nel 2023, le altre se l'è prese il Real Madrid che ha conquistato il posto numero uno della Spagna. L'altro è passato all'Atletico, che ha prevalso sul Barcellona.

L'Atletico Madrid davanti al Barcellona nel Ranking del Mondiale per Club

Così Atletico Madrid e Barcellona si sono messe a battagliare a distanza per il posto numero due della Spagna e, a sorpresa, è stato Simeone a prenderselo. Sorpresa virtuale, perché il posto i Colchoneros se lo sono guadagnato grazie al cammino in Champions League tra il 2020-2021 e il 2023-2024. Nonostante il Barcellona si sia aggiudicato la Liga nel 2023 e nel 2025, mentre l'Atletico l'ha vinta invece nel 2021. Ma valgono solo i risultati della Champions League con il Barcellona che nel quadriennio ha ottenuto un ottavo e un quarto, e due clamorose eliminazioni nella fase a gironi. Mentre l'Atletico Madrid è stato molto più regolare con due quarti di finale, un ottavo e un'eliminazione ai gironi.

Il regolamento FIFA aveva stabilito che per determinare le squadre qualificate al Mondiale per Club valgono i risultati della Champions League. Ogni squadra ottiene due punti per ogni vittoria, uno per ogni pareggio, inoltre c'è un bonus di 1,5 punti per ogni traguardo raggiunto: ottavi, quarti, semifinali, finale.

Barcellona secondo per l'IFFHS 2024-2025

Il Barcellona, però, in quest'ultima stagione ha vinto la Liga, la Coppa del Re e pure la Supercoppa ed ha raggiunto le semifinali di Champions League, con un percorso quasi netto. Sette vittorie su otto nella fase a gironi, poi ha prevalso su Benfica negli ottavi e su Borussia ai quarti, prima di essere eliminata dall'Inter dopo due semifinali splendide. I risultati ottenuti da Yamal e compagni danno il secondo posto del ranking IFFHS, della stagione 2024-2025, al Barcellona, secondo solo al Real Madrid. Poi c'è proprio l'Inter che precede PSG e Arsenal. Una beffa per i catalani, pensando al Mondiale per Club perso.