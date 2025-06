Lamine Yamal in Italia con una donna 12 anni più grande diventa un caso: “Ma non ho ucciso nessuno”

video suggerito

La vacanza di Lamine Yamal a Pantelleria con Fati Vazquez è la caramella che il gossip ha scartato un po' alla volta. Lui, rivelazione del Barcellona, talento del calcio internazionale, già milionario a 17 anni sta trascorrendo un po' del tempo libero sull'isola siciliana assieme alla influencer che ha 12 anni in più (29 e non 30, ci tiene a precisare), vanta un milione di follower e ha mollato la carriera di assistente di volo per capitalizzare la sua esperienza sui social.

Il gossip su Lamine e Fati: "Ma siamo solo amici"

È un semplice flirt, c'è del tenero oppure un rapporto al sapore di sale che svanirà assieme all'estate? Niente di tutto questo, almeno così dice la giovane che, a causa della popolarità di riflesso per il battage mediatico, ha ricevuto anche fastidiose attenzioni quali insulti, minacce e quant'altro fa parte del bestiario dei leoni da tastiera. "Non ho fatto niente e non ho ucciso nessuno…", dice la ragazza. "Siamo solo amici", ha confessato a un giornalista lo stesso Yamal negando vi siano altre implicazioni. Lo spera anche il club blaugrana che teme certe implicazioni, altrettante distrazioni e troppi strappi a un'alimentazione tutt'altro che sana proprio adesso che la carriera di Yamal sta per sbocciare: pensarlo irretito e con la testa altrove è quanto di peggio si possa augurare la società che ha (finalmente) ritrovato la propria stella dopo l'addio di Lionel Messi.

Lamine Yamal durante la sua vacanza a Pantelleria.

Le foto al mare insieme, in gita su una moto d'acqua

Galeotta fu la copertina della rivista Lecturas che sulla prima pagina ha pubblicato le foto di Lamine e Fati che sorridono e scherzano dopo aver fatto un giro su una moto d'acqua. "Si rilassa con una influencer trentenne" è il titolo del servizio annunciato in esclusiva sulla (presunta) storia d'amore che sarebbe nata da poco. Attenzione, però, lo stesso Yamal s'è affrettato a smentire qualsiasi tipo di illazione sulla frequentazione con la influencer.

Un giornalista è riuscito a contattare il giocatore andando direttamente alla fonte delle informazioni: ha riferito attraverso il suo account TikTok che il giocatore del Barcellona gli aveva detto fin dall'inizio di "non avere una relazione con Fati".

Come stanno veramente le cose? E lo stesso reporter a ribadire che Lamine "continua ad assicurarmi che tra lui e Fati Vázquez non c'è niente". Del resto, dalle immagini condivise dal giornale si evince nulla di diverso. Non c'è alcun atteggiamento (effusioni o altro) che lasci presagire altro. Entrambi sono a bordo di uno yacht "durante un viaggio che fanno con gli amici, ma non succede niente tra loro".

La ragazza denuncia: "Mi augurato anche di morire"

"Sono io quella che subisce le conseguenze peggiori di questa situazione", sono le parole di Fati Vazquez che ha raccontato quali sono state le prime conseguenze della notizia. "Ho solo passato qualche giorno con lui e basta. Ah… e ho 29 anni e non 30. Questa situazione è davvero difficile e sta colpendo duramente la mia famiglia per le offese che sto subendo". La confessione riportata dalla rivista è solo un seguito rispetto al messaggio che la giovane ha pubblicato sui social per descrivere tutto il disagio che sta vivendo.

È triste vedere come alcune persone portino dentro di sé così tanta oscurità da augurare la morte a persone che nemmeno conoscono. Quello che gli altri esternano dice molto più su di loro che su di me. Scelgo di vivere, continuare a crescere e circondarmi di luce. A chi mi augura del male, auguro di potersi finalmente liberare da queste brutte emozioni perché nessuno che sia in pace con sé stesso può desiderare la morte di un altro.

Fati Vazquez, compagna di vacanze di Yamal.

Chi è Fati Vazquez, influencer e Youtuber

Fati Vázquez è una influencer e una YouTuber che ha una community di oltre un milione di follower complessivi sui suoi profili social. Ha conseguito l'abilitazione per essere assistente di volo ma ha deciso di dare una svolta alla sua vita professionale così ad pensare unicamente alla creazione di contenuti. La giovane condivide le sue routine, i suoi consigli di allenamento e la sua alimentazione per uno stile di vita sano. Attraverso le sue pagine ha raccontato anche altri dettagli dell'adolescenza, spiegando di essere stata vittima di bullismo e di abusi.