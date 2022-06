Piqué beccato di notte a Stoccolma con una ragazza bionda, un messaggio lo distrugge: “Perdente” Gerard Piqué fotografato di notte in Svezia con una giovane bionda, poi arriva il messaggio che lo fa a pezzi: “Tu sai che il karma è una put**na”.

A cura di Paolo Fiorenza

Gerard Piqué aveva promesso a Xavi che avrebbe fatto di tutto per farlo ricredere, dopo che il tecnico del Barcellona gli aveva comunicato che non lo riteneva più una prima scelta, in seguito al suo calo di rendimento dovuto all'età e agli acciacchi, ma soprattutto alla sua condotta "non professionale" fuori dal campo. Troppe distrazioni extra sportive per il 35enne difensore catalano, ormai sempre più lanciato nelle sue molteplici attività imprenditoriali e negli ultimi tempi diventato presenza fissa sui rotocalchi di gossip dopo il tradimento di Shakira e la decisione della cantante di separarsi.

Piqué non vuole mollare il Barcellona e ha detto al presidente Laporta che l'anno prossimo sarà lui il titolare nel cuore della retroguardia blaugrana, "qualsiasi difensore verrà acquistato". Il campione d'Europa e del Mondo con la Spagna sta recuperando dall'ultimo infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nel finale di stagione e tuttavia quanto accaduto nelle ultime ore non avvalora certo la promessa del giocatore di adottare un profilo basso dopo la massiccia sovraesposizione mediatica dovuta alla vicenda Shakira.

Piqué e Shakira sono stati assieme 12 anni

Due settimane dopo la comunicazione della separazione dalla cantante colombiana, Piqué è stato visto a Stoccolma ad una festa assieme ad una ragazza bionda, che non è dato sapere se sia la stessa giovane bionda catalana – che ha la metà degli anni della sua ex compagna – per la quale il difensore avrebbe perso la testa. Mercoledì scorso Piqué è volato nella capitale svedese per partecipare all'evento ‘Brilliant Minds', al quale è stato invitato come amministratore delegato della sua società Kosmos, dedicata allo sviluppo di progetti sportivi. Nella notte di giovedì il calciatore del Barça è stato visto in un noto parco di Stoccolma ed ha evitato di scattare foto con i tifosi. Le cose sono andate diversamente – e non benissimo per Piqué – venerdì sera durante una festa legata all'evento, alla quale il catalano ha partecipato, con un cappuccio in testa, assieme ad una ragazza bionda.

L'immagine di entrambi è stata resa pubblica su Instagram da una influencer e imprenditrice svedese, che ha deciso di pubblicarla dopo aver avuto un diverbio nel locale con Piqué. La donna in questione è Katrin Zytomierska, proprietaria di una catena di ristoranti e con un profilo social seguitissimo. In un'intervista con ‘Mamarazzis', Katrin ha spiegato di aver incontrato Piqué a questa festa intorno alla mezzanotte di venerdì e ha deciso di avvicinarsi a lui per chiedergli se poteva mandare un saluto a suo figlio. Ma in cambio ha ricevuto – a suo dire – una risposta sgarbata: "Ho chiesto se poteva salutare mio figlio e lui ha detto di no. Sono rimasta sorpresa e gliel'ho chiesto di nuovo, e lui mi ha risposto di nuovo di no. Non era scortese, ma era un po' arrogante. Immagino che essere un giocatore di calcio così importante… Ma io non lo conoscevo fino ad allora. Poi ho scattato la foto per fare il post su Instagram".

Katrin Zytomierska è una famosa influencer e imprenditrice svedese

Contrariata dal rifiuto opposto da Piqué alla sua richiesta, la donna si è dunque ‘vendicata' pubblicando qualche ora dopo un messaggio al veleno a corredo della foto del giocatore assieme alla ragazza bionda: "Ascoltami perdente – dice a Piqué taggandolo – Probabilmente la maggior parte delle ragazze a questa festa volevano scopare con te, io ti ho visto e immediatamente ho pensato a mio figlio. Sono stata chiara con te, ti ho chiesto di salutare mio figlio. Mi hai detto di no. Ma chi sei? Un ragazzo che dribbla con la palla? Questo non mi impressiona molto. Quello che mi rende triste è che la fama ti è entrata nella testa e questo è patetico. Non sei nient'altro che un tizio con un pallone. Ma tu sai che il karma è una puttana e prenderà a morsi il tuo fottuto culo".

La storia su Instagram di Katrin

Ore dopo aver postato la foto di Piqué con questo testo, Katrin ha deciso di mettere il suo profilo Instagram in modalità privata: "Sono stata costretta a rendere privato il mio account perché molti spagnoli che non conosco hanno iniziato a seguirmi, e io sono un importante imprenditrice in Svezia". La Zytomierska ha detto di non conoscere la bionda con cui si accompagnava il calciatore e che somigliava molto a Shakira. Quanto a Piqué, tutto questo non assomiglia a qualcuno che vuole rimettere in carreggiata la propria carriera dando una regolata alla propria vita notturna, sempre più chiacchierata a Barcellona. Shakira intanto sta cercando di ricostruire la sua vita prendendosi cura dei due figli avuti dal calciatore: "Non preoccuparti, andrà tutto bene", canta nell'ultima canzone appena uscita. Il capitolo Piqué dal suo punto di vista sembra definitivamente chiuso.