Piqué e la federcalcio spagnola nello scandalo, accordi segreti per la Supercoppa in Arabia Saudita Alcune intercettazioni rivelerebbero i termini dell’intesa milionaria tra Piqué e la Federcalcio spagnola guidata da Rubiales riguardo la Supercoppa di Spagna.

A cura di Alessio Morra

Uno scandalo di grosse dimensione potrebbe abbattersi nel mondo del calcio spagnolo e che può travolgere la RFEF, la federazione spagnola. Il quotidiano ‘El Confidencial' ha ottenuto dei documenti della Federazione che rivelano l'accordo tra il presidente Luis Rubiales e la società Kosmos Holding di Gerard Piqué, la società che organizza anche la Coppa Davis di tennis. L'accordo sarebbe relativo alla Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, un accordo accompagnato da commissioni milionarie.

Dunque il quotidiano spagnolo ha diffuso documenti e intercettazioni riservate al trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. La RFEF avrebbe firmato un accordo da 40 milioni di euro a stagione con gli organizzatori. Un accordo valido sei anni e quindi da 240 milioni totali, e sarebbe stata negoziata una commissione complessiva da 24 milioni di euro per Kosmos, la società di Piqué.

In Spagna c'è stata grande indignazione. ‘El Confidencial' ha scritto: "Pique è stato determinante nei negoziati per la Supercoppa spagnola da ospitare in Arabia Saudita, e durante questo iter ha goduto di un trattamento preferenziale da parte di Rubiales, per ragioni ancora da determinare allargando lo scandalo anche a ulteriori favori riservati al difensore blaugrana". Un portavoce del calciatore ha negato di aver ricevuto un trattamento speciale.

Lo scorso giovedì la federcalcio spagnola aveva denunciato di essere stata vittima di un attacco informatico: "Questa è parte di un'azione criminale. Documenti, conversazioni e audizioni private del presidente e del segretario generale sono stati rubati". Mentre subito dopo l'uscita di queste notizie la federazione spagnola ha fatto sapere che le informazioni diffuse non portano nulla di nuovo. Ma in Spagna si parla tanto di questo scandalo. La Supercoppa di Spagna dal 2020 si disputa in Arabia Saudita.