Pioli ricoperto d'oro in Arabia Saudita, stipendio mostruoso: guadagnerà più di Ancelotti Stefano Pioli al'Al-Ittihad guadagnerà cifre altissime: il suo nuovo contratto lo renderà tra gli allenatori più pagati in tutto il mondo.

A cura di Ada Cotugno

Stefano Pioli riprenderà in mano la carriera dall'Arabia Saudita. L'ex allenatore del Milan è a un passo dall'Al-Ittihad dove avrà la possibilità di allenare grandi campione, ma soprattutto gli sarà garantito uno stipendio da capogiro: le prime cifre parlano di 18 milioni di euro all'anno, una somma che in Europa non guadagnano neanche i top.

Quando firmerà il contratto con il club saudita diventerà uno degli allenatori più pagati al mondo. Sono cifre assurde, soprattutto se si pensa che prenderà più del doppio rispetto a Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Lo stipendio di Pioli all'Al Ittihad, quanto guadagna

La decisione di ripartire dall'Arabia Saudita dopo l'avventura con il Milan è stata favorita soprattutto dallo stipendio che l'Al-Ittihad ha messo sul piatto. Il nuovo capitolo è intrigante, anche se in questo momento il livello del campionato resta relativamente basso, ma avrà a disposizione una squadra di grandi campioni da poter allenare.

Pioli guadagnerà 18 milioni di euro a stagione, una somma esagerata che nessuno in Europa guadagna. Così facendo l'italiano diventa il secondo allenatore più pagato al mondo attualmente, un traguardo non di poco conto. Il primo resta ancora Guardiola che lo tacca di cinque milioni di euro, ma si parla comunque di una cifra enorme e di un contratto da record.

Guadagnerà più del doppio di Ancelotti

La somma offerta dal club saudita ha suscitato ovviamente grandi reazioni, proprio come nel corso della scorsa estate quando dalla Saudi Pro League erano arrivate offerte milionarie per calciatori e allenatori. Ma questa volta è diverso perché il raffronto con i top manager europei ci fa capire il divario.

Per esempio, Pioli guadagnerà più del doppio rispetto ad Ancelotti: l'allenatore del Real Madrid percepisce 7.5 milioni di euro a stagione (il decimo più pagato al mondo), Slot al Liverpool 8 e ten Hag allo United circa 10.5.