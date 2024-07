video suggerito

La nuova vita di Roberto Firmino dopo l’Arabia Saudita: è diventato un pastore evangelico Sui social Firmino ha condiviso le immagini della cerimonia che lo ha consacrato come pastore evangelico assieme alla moglie Larissa: “Ora abbiamo una responsabilità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Roberto Firmino sta cominciando a costruire la sua carriera fuori dal calcio tornando nella sua terra natale: l'ex attaccante del Liverpool è stato consacrato pastore evangelico assieme a sua moglie Larissa Pereira nella Chiesa Manah di Maceió, la sua città natale in Brasile. Le foto della cerimonia sono state condivise dal calciatore su Instagram, dove ha documentato tutto il suo cammino culminato nella chiesa da lui fondata.

Non sono scene che si vedono così spesso tra gli sportivi, specialmente tra gli sportivi ancora in attività. Il media brasiliano Globo riporta che la cerimonia è avvenuta lo scorso 30 giugno nella città in cui l'attaccante è nato e cresciuto e dove adesso è ritornato per portare avanti la seconda parte della sua carriera, quella che si svolgerà lontano dal campo subito dopo il suo ritiro dalle scene.

Firmino è stato consacrato come pastore

Il messaggio religioso è stato condiviso sui social, in collaborazione con il profilo della moglie Larissa: le immagini riprendono tutti i momenti più importanti della cerimonia che ha fatto diventare Firmino un nuovo pastore evangelico, una vocazione che insegue ormai da tempo. Già quando indossava la maglia del Liverpool, nel 2020, era stato battezzato dal connazionale Alisson all'interno di una piscina, come vuole la loro religione, mentre l'anno successivo ha aperto la Chiesa Manah a Maceió.

"Fin dal nostro primo incontro con Cristo, un desiderio ha bruciato nei nostri cuori. Vogliamo che le persone sentano questo amore che ci ha raggiunto. Ora abbiamo un altro desiderio e una responsabilità: diventare pastori per conto di Dio", ha scritto l'attaccante sui social riferendosi alla scelta sua e della moglie di entrare a far parte della chiesa come membri attivi della comunità. Al momento però la consacrazione non sembra preannunciare un addio al calcio: Firmino gioca all'Al-Ahli in Arabia Saudita ed è pronto ad affrontare la nuova stagione, anche se sta già pensando a cosa potrà fare dopo la fine della sua carriera.