L’Arabia Saudita cambia una regola per il calciomercato, così potranno spendere ancora più soldi

L’Arabia Saudita pronta a spendere montagne di soldi nel mercato 2025: sta per essere modifica il regolamento e la quota di stranieri per squadra verrà portata a dieci, senza limiti di età. Si prepara un nuovo scossone nella sessione estiva?

L'Arabia Saudita è pronta a scuotere il mercato estivo 2025. Secondo uno dei programmi calcistici più influenti del più grande Stato arabo dell'Asia occidentale, condotto dal giornalista Khalid Alshenaif, la Roshn Saudi League sta per approvare una nuova modifica al regolamento aumentando la quota di stranieri per squadra a dieci senza limiti di età.

Una mossa che lascia presagire un vero e proprio arrembaggio da parte dei club sauditi sul mercato. La lega saudita starebbe valutando la possibilità di aumentare ulteriormente il numero di giocatori stranieri ammessi nelle formazioni delle sue squadre per incrementare l'afflusso di giocatori dall'Europa e rendere il torneo nazionale ancora più competitivo, oltre che ‘visibile' agli occhi di tutto il mondo.

L’Arabia pronta a spendere montagne di soldi nel mercato 2025

La Roshn Saudi League sta pianificando ancora un cambiamento che punta a rivoluzionare il campionato e il mercato dei trasferimenti. La lega vuole aumentare la quota di giocatori stranieri a dieci, senza limiti di età, per dare una spinta alle squadre saudite ma questo provocherebbe un cataclisma nella sessione di mercato estiva che appena iniziata in Europa mentre in Arabia si apre il 20 luglio e durerà fino al 10 settembre.

Questo passo è dettato dal fatto che i vertici vogliono per rendere il campionato arabo uno dei migliori e dei più seguiti al mondo ma per farlo hanno bisogno di calciatori di alto livello che la gente vuole veder giocare.

La regola attuale prevede otto giocatori non asiatici per squadra, più un bonus di due giocatori aggiuntivi di età inferiore ai 23 anni: le quote sono in continua evoluzione dall'acquisto di Cristiano Ronaldo dall'Al-Nassr nel gennaio 2023, il primo grande successo nel ricco mercato saudita e nei suoi stipendi esorbitanti. All'epoca, il numero di stranieri ammessi era fissato a sette per squadra, prima di salire a otto e poi a otto più due.

Questa nuova estensione dovrebbe incoraggiare in particolare l'ingaggio di giocatori provenienti dall'Europa. La federazione sta lavorando per formalizzare questa modifica, ad avere un massimo di otto giocatori stranieri in campo e altri due in panchina, entro l'inizio di agosto.

Questi sviluppi confermano il continuo impegno del Regno nel rendere il suo campionato sempre più competitivo e attraente. Dopo le operazioni che sono state già chiuse, come quella di Théo Hernandez all'Al Hilal e Mateo Retegui all'Al-Qadsiah, in Arabia sono pronti a far saltare il banco e per i club europei il mese di agosto potrebbe diventare a dir poco infuocato.