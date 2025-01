Perché oggi non si giocano partite di Champions League, la nuova regola della fase campionato

video suggerito

Le partite dell'ottava e ultima giornata di Champions League si giocano tutte mercoledì 29 gennaio e in contemporanea alle ore 21:00. Le cinque italiane Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna andranno in campo domani con le prime 3 che sono ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi mentre i bianconeri sono certi di partecipare almeno ai playoff. Gli emiliani, invece, sono già eliminati. È la prima volta nella storia della competizione che si disputano 18 gare insieme, senza più la distinzione del doppio slot orario (alle 18:45 e alle 21:00) come avvenuto finora.

Perché questa scelta? Risultati in tempo reale e intrecci sull'ordine di classifica, con eventuali ricadute sulla possibilità di piazzarsi tra le prime otto (e accedere direttamente agli ottavi) oppure nei playoff dei sedicesimi sperando in un accoppiamento in tabellone favorevole, hanno spinto la Uefa a prendere questa decisione in virtù del nuovo format della Coppa dalle ‘grandi orecchie'. Fino alla 24ª posizione (ultima per restare in corsa negli spareggi) tutto può cambiare nel giro di pochi minuti: all'esito dei match è legato il destino in Europa. È il caso soprattutto del Manchester City di Pep Guardiola che, al momento, dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Paris Saint-Germain (che può addirittura confezionare il più classico ‘biscotto'), è fuori anche dai playoff.

Cosa accade nel caso di pari punti tra più formazioni? Il regolamento della Uefa al riguardo è molto chiaro: si ricorrerà ai criteri della classifica avulsa (rinnovati rispetto al passato) per calcolare e stilare la graduatoria esatta. Si spiega anche così la necessità che il quadro delle partite sia uniforme garantendo equilibrio e pari opportunità agonistiche.

Le partite dell'8ª giornata di Champions in calendario

C'è la possibilità di avere quattro italiane nel tabellone degli ottavi di finale? Sì ma è legata a calcoli cervellotici. L'Atalanta si gioca nella tana del Barcellona le ultime chance che ha per agganciare le prime otto posizioni. Ci proverà anche il Milan, in trasferta a Zagabria contro la Dinamo. All'Inter, che ospita il Monaco a San Siro, può bastare anche un pareggio per accedere direttamente agli ottavi.

La Juve riceve il Benfica: è già nei playoff ma non può permettersi passi falsi, considerando il rischio di ritrovarsi abbinata con un squadra più dura e che con una vittoria potrebbe addirittura agganciare l'ottavo piazzamento. Al Bologna resta la soddisfazione di poter addio alla Champions nella maniera più dignitosa possibile in Portogallo dopo il successo storico sul Borussia Dortmund. Di seguito il programma completo del 29 gennaio:

PSV Eindovhen-Liverpool

Sporting Lisbona-Bologna

Young Boys-Stella Rossa

Girona-Arsenal

Barcellona-Atalanta

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

Manchester City-Brugge

Brest-Real Madrid

Lille-Feyenoord

Juventus-Benfica

Aston Villa-Celtic

Dinamo Zagabria-Milan

Salisburgo-Atletico Madrid

Inter-Monaco

Stoccarda-PSG

Sturm Graz-Lipsia

Bayer Leverkusen-Sparta Praga

Bayern Monaco-Slovan Bratislava.