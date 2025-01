video suggerito

Clamorosa rimonta del Bologna contro il Dortmund: la prima vittoria non li salva dall’eliminazione Dallinga e Iling Junior regalano al Bologna la prima vittoria di questa Champions League, in rimonta contro il Borussia Dortmund: la squadra di Italiano festeggia ma è eliminata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

È incredibile quanto accaduto al Bologna nella penultima giornata della fase campionato della Champions League, un sogno a occhi aperti per i tifosi del Dall'Ara che hanno vissuto una notte indimenticabile culminata purtroppo con l'eliminazione: i ragazzi di Italiano sono stati protagonisti di una grandissima rimonta contro il Borussia Dortmund nel giro di due minuti che gli regala la prima vittoria di questo cammino europeo che fino a qui aveva riservato soltanto tante delusioni.

E invece, quando ormai nessuno se lo aspettava più, i rossblù hanno sfoderato una partita incredibile con il doppio colpo letale sfoderato nel finale contro la squadra che appena un anno fa si contendeva la finale con il Real Madrid. Dallinga e Iling Junior hanno firmato il ribaltone che rende un po' meno amara l'eliminazione dalla Champions di questa sera: indipendentemente dai risultati di domani la corsa del Bologna si ferma con questa incredibile vittoria.

Il Dortmund segna, il Bologna reagisce

Pochi minuti dopo l'inizio della partita l'andamento sembrava già scritto: al 15′ il Borussia Dortmund riesce a passare in vantaggio con Guirassy che sfrutta un calcio di rigore causato da un fallo di Holm per regalare il primo gol ai tedeschi. Ma è soltanto il primo atto e il Bologna non vuole stare di certo a guardare. La rete subita sveglia il Bologna che da quel momento in poi comincia a creare tante occasioni pericolose. Orsolini e Castro diventano due pericoli importanti nell'area di rigore avversaria e più volte i ragazzi di Italiano sfiorano la rete del pareggio.

L'incredibile rimonta in due minuti

Nel secondo tempo si rivede il copione della prima parte di gioco, con il Bologna coraggioso e pieno di idee, pronto a colpire un Borussia Dortmund piatto che non ha trovato più nessuna occasione oltre al calcio di rigore che lo ha portato in vantaggio.A venti minuti dalla fine succede quello che era nell'aria: al 71′ i rossblù pareggiano con il tiro di prima intenzione di Dallinga e un minuto più tardi Iling segna il gol della rimonta sulla ribattuta del portiere. È un risultato incredibile per i ragazzi di Italiano che trovano la prima vittoria in assoluto in questa Champions che rende un po' meno amara l'eliminazione.