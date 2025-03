video suggerito

Il Brasile effettua 7 sostituzioni contro la Colombia: "Gara da annullare", ma è tutto regolare Tra i tifosi brasiliani è serpeggiato l'incubo della sconfitta a tavolino contro la Colombia per errore tecnico quando, al 102′, il ct Dorival Junior ha effettuato la settima sostituzione. In campo poco prima, era scattato il "Protocollo" speciale dopo lo scontro aereo tra due giocatori, prontamente sostituiti, portando i cambi fino a sei. Ma è tutto regolare: c'è una regola che in pochi sanno e che salva il Brasile.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Brasile ha vinto la sfida contro la Colombia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 grazie al 2-1 decisivo segnato da Vinicius al 99′ che ha rilanciato in alto l'orgoglio verdeoro. Ma durante il match è scattato il "Protocollo aggiuntivo per le sostituzioni dovute a commozioni cerebrali" permettendo alle due squadre di cambiare fino a 6 giocatori. A molti però, non è sfuggita una particolarità che ha spinto diversi tifosi a interrogarsi sulla regolarità dell'incontro: il Brasile ha effettuato addirittura 7 sostituzioni. Gara da annullare per evidente errore tecnico? Assolutamente no, c'è una regola precisa che in pochi conoscono.

Le 7 sostituzioni del Brasile contro la Colombia

Il Brasile ha vinto contro la Colombia all'ultimo istante: Vinicio jr ha siglato il determinante 2-1 al 99′ regalando alla propria nazionale un momento di respiro e alleggerendo la tensione attorno ad una Seleçao che fa fatica a ritornare dominante. Ma durante la gara, è accaduto qualcosa che non è sfuggito sia al pubblico di fronte alla TV sia ai tifosi che si sono assiepati sulle tribune dello stadio Arena BRB Mané Garrincha. Il ct Dorival Júnior ha effettuato un totale di 7 sostituzioni: Joelinton per Gerson (28′), Matheus Cunha per Joao Pedro (60′), Bento per Alisson Becker e Savinho per Rodrygo e André per Bruno Guimaraes (78′), Wesley per Vanderson (79′) e Léo Ortiz per Vinicius Júnior (102′).

L'uscita dal campo di Vinicius: la paura dei tifosi brasiliani per "l'errore tecnico"

La "pietra dello scandalo" è stata proprio l'uscita dal campo del man of the match, Vinicius, dopo aver segnato: settima sostituzione al 102′. Un "errore" hanno pensato tutti, con la richiesta di molti sui social di "annullare la partita", gettando nello sconforto i tifosi brasiliani che già si attendevano l'amara sentenza della sconfitta a tavolino per errore tecnico. E invece, Dorival Jùnior e i suoi assistenti hanno dato prova di conoscere a fondo il regolamento, che ha loro consentito anche l'ultimo scambio.

Cos'è il "Protocollo aggiuntivo per le sostituzioni dovute a commozioni cerebrali"

Durante Brasile-Colombia è di fatto scattato il famoso "Protocollo aggiuntivo per le sostituzioni dovute a commozioni cerebrali" che da alcuni anni è incluso nei regolamenti ufficiali IFAB e FIFA: quindi sia il Brasile che la Colombia hanno avuto la possibilità di una sostituzione in più e hanno potuto effettuare fino a sei cambi. Ciò è avvenuto dopo lo scontro di gioco tra il portiere brasiliano Alisson Becker e il difensore colombiano Davinson Sánchez, che ha costretto entrambi ad uscire dal campo.

Perché il Brasile ha correttamente effettuato anche la 7a sostituzione

Ma ciò che pochi sanno è che sempre secondo il regolamento del Protocollo in vigore, dopo una commozione cerebrale come quella subita da Davinson Sánchez e il colpo alla testa di Alisson, i regolamenti IFAB – aggiornati il ​​1° luglio 2024 – consentono anche un ulteriore sostituzione extra per le due squadre, fino ad un massimo finale di 7 cambi, come ha fatto il Brasile: "Quando viene utilizzato un sostituto per commozione cerebrale, anche la squadra avversaria ha la possibilità di utilizzare un ‘sostituto aggiuntivo' per qualsiasi motivo". Da qui l'uscita di Vinicius al 102′. Tutto regolare.

