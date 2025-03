video suggerito

Kobel fa una papera clamorosa sul tiro di David: la palla passa tra le gambe e finisce in rete Kobel fa una papera clamorosa sul tiro di Jonathan David, Lille in vantaggio: la palla passa tra le gambe del portiere del Borussia Dortmund e finisce in rete.

A cura di Vito Lamorte

Gregor Kobel fa una papera clamorosa sul tiro di Jonathan David: la palla passa tra le gambe del portiere del Borussia Dortmund e finisce in rete. Il portiere del BVB sembrava in pieno controllo della conclusione dell'attaccante avversario ma il pallone è scivolata alle sue spalle per la gioia dei tifosi del Lille e la disperazione dei tedeschi.

Un episodio che potrebbe cambiare l'andamento del doppio confronto tra i francesi di Bruno Genesio e il Dortmund di Nico Kovac. Dopo il pareggio della partita d'andata, finita 1-1, alla Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy il Lille mette un piede avanti al Borussia per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Kobel fa una papera clamorosa e il BVB va sotto: Lille in vantaggio

Da una ripartenza sulla corsia di sinistra, Ismaily arriva quasi sul fondo e crossa rasoterra al centro dell'area di rigore: Jonathan David arriva in corsa e chiude la conclusione di sinistro che non appare irresistibile ma Kobel fa una papera clamorosa e il Lille si porta in vantaggio nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Quella che sembrava una parata comoda per il portiere svizzero è diventata un infortunio difficile da capire e che ha mandato sotto nel risultato la squadra di Kovac pochi minuti dopo il fischio d'inizio.