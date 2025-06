Arbitro ingannato da un’illusione ottica sul dritto di Krejcikova: c’è un difetto nella rete

video suggerito

Un buco nella rete aveva tratto in inganno perfino il giudice di sedia. C'è voluta l'insistenza di Jodie Burrage affinché l'arbitro si convincesse a verificare che una maglia della trama era scucita e il punto assegnato a Barbora Krejcikova non poteva essere convalidato. Il tiro effettuato dalla tennista ceca non aveva colpito il net e poi era carambolato nel campo avverso ma era passato attraverso la smagliatura. Nessuno se n'era accorto, tranne la britannica che solo successivamente ha trovato conferma del suo sospetto e l'avversaria, anche se non del tutto convinta, con molta sportività non s'è opposta e le ha concesso il punto. L'episodio è avvenuto durante la partita del torneo di Eastbourne che ha visto la campionessa in carica di Wimbledon (la ceca vinse contro Jasmine Paolini) passare ai quarti di finale.

C'è un buco nella rete ma l'arbitro non se ne accorge

"Oh no… non ci posso credere", l'espressione stupita della telecronista fa parte del corredo accessorio di quei momenti d'incertezza. Krejcikova era al servizio nel secondo set ed è sembrata molto fortunata quando, al termine di uno scambio, il suo dritto è sembrato smorzato dal nastro. È stata la stessa versione data dal giudice di sedia che ha perfino mimato la direzione della palla ma si sbagliava. Burrage restò perplessa per la traiettoria e, avvicinatasi alla rete, indicò con la racchetta che c'era qualcosa che andava. Aveva ragione, tanto che lo stesso arbitro s'è armato di fascette per risolvere il problema e a riparare la rete.

Krejcikova passa ai quarti con una rimonta straordinaria

Superato l'intoppo, la partita è proseguita normalmente e ha visto Krejcikova (testa di serie numero due del torneo Wta 250) prevalere ancora una volta compiendo una rimonta straordinaria dopo aver annullato i match point (era successo anche nella sfida contro Harriet Dart) e aver resistito a un leggero infortunio muscolare alla coscia. Sembrava sul punto di essere eliminata da Jodie Burrage quando ha servito sul 5-6 nel set decisivo ed è finita sotto di 0-40, ma in qualche modo è riuscita a ribaltare la situazione vincendo 6-4, 4-6, 7-6.

Il successo contro Burrage è un tonico corroborante per la tennista ceca, che vinto due partite singolari di fila per la prima volta in un 2025 caratterizzato finora dagli infortuni. "Un'altra partita difficile – ha ammesso Krejcikova -. Gli inglesi sanno come giocare sull'erba ed è dura giocare contro di loro, ma sono felice di aver superato il turno. Ho attraversato un momento difficile all'inizio di quest'anno ma sono contenta perché sento che poco alla volta sto tornando ai miei livelli".