Kimi Antonelli ha mandato un messaggio a Jannik Sinner per la finale di Miami: l’Italia sogna

Kimi Antonelli ha avuto un pensiero per Jannik Sinner prima e dopo il trionfale Gran Premio del Giappone dove ha collezionato la seconda vittoria di fila in Formula 1. Questo perché proprio come accaduto pochi giorni fa, anche il tennista italiano ha la chance di ottenere un eccezionale risultato conquistando Miami. Proprio per questo il pilota Mercedes non ha perso tempo per inviare un messaggio a quello che può considerare a tutti gli effetti come un amico.

Antonelli e Sinner per una domenica trionfale tra F1 e tennis

Antonelli vinse il suo primo GP in Formula 1 in Cina e Sinner si prese Indian Wells, con tanto di dedica sulla telecamera. Chissà che il copione non si ripeta anche dopo il successo di Kimi nel Paese del Sol Levante, visto che il numero due del mondo dovrà affrontare l'ultimo atto di Miami per ottenere un eccezionale Sunshine Double. Due eccellenze sportive per l'Italia che si incoraggiano a vicenda proprio nei momenti più delicati delle loro discipline.

Il messaggio di Kimi Antonelli a Jannik Sinner

Il giovane pilota ha dichiarato dopo la sua ultima vittoria di aver scritto al tennista proprio alla vigilia delle rispettive competizioni. È stato lo stesso Kimi Antonelli a confermarlo dopo il trionfale Gran Premio del Giappone: "Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale". In realtà il pilota Mercedes ai microfoni di Sky Sport ha ammesso di aver incoraggiato anche gli altri italiani protagonisti nella domenica sportiva e in particolare i suoi colleghi della MotoGP Bezzecchi e Bagnaia.

Sarà difficile guardare le gare ma Kimi ci proverà anche durante il volo: "Spero anche per quanto riguarda la MotoGP, a Bezzecchi, a Pecco e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo". E chissà che le speranze del giovane campione dei motori possano rivelarsi fondate per una nuova domenica trionfale per il nostro Paese. Magari questo renderà ulteriormente solido il rapporto tra Sinner e Antonelli tra campo da tennis e piste di Formula 1.