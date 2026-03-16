Jannik Sinner mette il trionfo a Indian Wells in secondo piano per ringraziare Kimi Antonelli

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Jannik Sinner a Indian Wells si è confermato un vero e proprio "signore". Il primo pensiero del tennista italiano diventato il più giovane a vincere tutti i tornei più importanti sul cemento dopo il trionfo californiano è stato per Kimi Antonelli e per il suo avversario. Già perché il numero due del mondo prima ha scritto sulla telecamera "Grande Kimi", e poi ha speso bellissime parole per Medvedev, iniziando il suo discorso celebrativo. E in chiusura del suo intervento, Jannik ha voluto ribadire il concetto.

La dedica di Sinner a Kimi Antonelli a Indian Wells

Con il trofeo di Indian Wells tra le mani, Sinner ha completato il suo intervento mettendo il tennis da parte. Jannik infatti ne ha approfittato per aprire una parentesi sulla storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina di Formula 1, sport di cui ha mostrato di essere grande appassionato. Con il suo solito modo di fare, il neo-campione di Indian Wells ha avvisato i presenti: "Non c’entra nulla con il tennis, ma è stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grande fan della Formula 1".

Ha voluto spostare dunque i riflettori da se stesso al pilota italiano della Mercedes per celebrare la sua impresa sportiva, vanto per tutta l'Italia dello sport: "Avere un italiano molto, molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima… è fantastico. Quindi grazie. Grazie Kimi. Grazie Formula 1. E ci vediamo tutti l’anno prossimo. Ciao, ciao".

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Il rapporto tra Sinner e Kimi, com'è nata l'amicizia e il dato che li accomuna

È rapporto speciale quello che lega Jannik Sinner e Kimi Antonelli, due degli sportivi più apprezzati del panorama internazionale. Dopo le dimostrazioni di stima reciproca a distanza, il tennista e il pilota si sono conosciuti di persona alle ATP Finals nel 2025, quando le telecamere immortalarono l'entusiasmo dell'azzurro che si lasciò andare anche a un'espressione colorita ("È un piacere ca..o finalmente ci conosciamo"). Un rapporto che si è consolidato nel tempo, anche perché Sinner è un grande appassionato di Formula 1. Antonelli scoprì per l'occasione che Sinner aveva vinto il suo primo torneo ATP a 19 anni e 3 mesi, un qualcosa di sorprendente per lui e di buon auspicio. Infatti il trionfo nel GP orientale è arrivato all'età di 19 anni e 6 mesi.

Sinner e Antonelli durante l’incontro alle ATP Finals

Il giro in pista e l'adrenalina di Sinner

Il secondo incontro poi avvenne praticamente in pista, con Sinner ospite nel paddock di Kimi Antonelli con tanto di successivo giro a bordo di una Mercedes-AMG GT 63. Emozioni forti per il tennista che provò il brivido dell'alta velocità, facendo tantissime domande al pilota. E a proposito di emozioni ecco questa memorabile domenica per entrambi, protagonisti di un successo eccezionale.