La giornata di Jannik Sinner al GP Abu Dhabi: il giro di pista con Antonelli e la foto con Hamilton

Jannik Sinner è stato ad Abu Dhabi nel giorno in cui si è deciso il Mondiale di F1. In compagnia della fidanzata, dei genitori e del fratello ha fatto un giro di pista a tutta velocità con Antonelli ed è stato anche nel box della Ferrari.

Jannik Sinner dopo essere stato alle Maldive si è trasferito a Dubai, come ha dimostrato anche in una foto social di una serata al Billionaire degli Emirati con Alonso e Briatore. Appassionato di macchine di Formula 1, della quale è anche ambasciatore, il numero 2 del tennis mondiale si è recato ad Abu Dhabi, dove ha fatto un giro di pista con Kimi Antonelli. Un brivido vero per il campione di Wimbledon che ha avuto modo di chiacchierare anche con Toto Wolff e di fare una capatina nel box della Ferrari.

Il giro di Sinner con la Mercedes di Kimi Antonelli

Sinner si è presentato ad Abu Dhabi nella mattinata della domenica dell'ultimo Gp della stagione, quello che ha visto poi Norris campione del mondo. Con Jannik c'era la fidanzata, Laila Hasanovic, i genitori e il fratello Mark, grande appassionato di F1 e spesso presente alle gare. Si è recato subito al box Mercedes, dove ha incontrato Toto Wolff e George Russell, che spesso è presente ai tornei di tennis: lo si è visto a Wimbledon e anche alla finale del Roland Garros. Poi un giro in pista a tutta velocità con Kimi Antonelli, che gli ha fatto vivere un'emozione vera. Il cosiddetto hot lap diverrà poi pubblico anche sui social nei prossimi giorni.

Jannik poi ha incontrato i piloti Haas ed è stato nel box della Ferrari

Con Antonelli si erano dati appuntamento dopo la presenza alle ATP Finals di Kimi a Torino. Antonelli gli ha fatto da professore, spiegandogli tutto del volante della sua Mercedes. Poi Jannik si è recato nel box della Haas, dove ha incontrato i piloti Ocon e Bearman e l'ingegnere di pista del francese, Laura Muller. Infine il passaggio alla Ferrari, dove nel box della Rossa è stato accolto con affetto da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Con il sette volte campione del mondo, che lo ha salutato con affetto, e con gli uomini del team è stato immortalato in una foto di gruppo, pubblicata, come video, in un post della Scuderia di Maranello.