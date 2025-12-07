Lando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi

Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025. Secondo Piastri, quarto Leclerc. La McLaren si prende tutto: Mondiale Piloti e Costruttori.

Lando Norris ha vinto il Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese fa festa con il terzo posto del GP di Abu Dhabi, l'ultima della stagione. Verstappen trionfa negli Emirati ed è un successo comunque amaro perché la rimonta stratosferica si chiude in modo beffardo, perché Max è dietro di soli due punti. Secondo posto per Piastri. La Ferrari ha finalmente fatto una bella gara. Leclerc quarto, Hamilton ottavo, dopo una bella rimonta.

Il sorpasso coraggioso di Piastri su Norris

Cuore e batticuore vero ad Abu Dhabi dove tre piloti si giocavano il titolo Mondiale 2025. Verstappen parte alla grande, cattivo resta davanti a Norris, che viene infilato nel primo giro da Piastri che lo infila con un sorpasso capolavoro. Lando non scappa e Leclerc lo tallona. Dietro c'è subito bagarre perché Hamilton si ferma all'ottavo giro e dà il via a un primo giro di pit. Quando si ferma Russell al 15°, c'è lo stop successivo pure di Norris e Leclerc. Lando finisce nel traffico di un gruppone ed è nono.

Il duello da brividi tra Norris e Tsunoda

L'inglese effettua un sorpasso dietro l'altro e sale quarto. Davanti, però, c'è Tsunoda, caricato a pallettoni dalla Red Bull. Il giapponese fa le onde, cosa illegale, Norris ci prova con decisione, rischia, esce dalla pista e porta a casa il sorpasso. Pericolo scampato. E invece no. Perché il brivido corre sul filo. Il giapponese finisce sotto investigazione, la manovra dell'inglese viene notata. Il timore di una sanzione c'è. Ma alla fine Lando viene assolto. La ‘strategia' Red Bull non paga. Lando si avvia verso il titolo.

Norris campione del mondo 2025

Piastri dei big è l'unico a non fermarsi. Sia Hamilton e Leclerc vanno ai box per la seconda volta. Lewis finisce quasi in fondo, ma pian piano risale. Charles perde la quarta piazza a Russell. Anche Norris fa la seconda sosta, prova a ridurre i rischi, il terzo posto gli basta. Leclerc guadagna decimi su decimi e supera l'inglese della Mercedes. Mentre Verstappen procede a martellare e Hamilton si diverte facendo una sfilza di sorpassi che lo riportano nei primi otto, Antonelli invece è fuori dalla top ten.

Il finale è di attesa. Max spera in un aiuto divino. Lando di arrivare il prima possibile al traguardo. Leclerc è quarto, Hamilton ottavo che tallona Ocon e Alonso. Versatppen taglia il traguardo per primo, davanti a Piastri e Norris, primo inglese a vincere dopo Lewis, che chiude ottavo, ed è il primo pilota McLaren a vincere sempre dopo Hamilton (2008). Leclerc è quarto.