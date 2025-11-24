Zverev incontra Sinner in aereo e pubblica la foto spoilerando dove sta andando in vacanza Jannik

Jannik Sinner è in vacanza. Il tennista italiano solitamente riservatissimo ha visto spoilerare la sua destinazione da Alexander Zverev, che in un selfie ha svelato tutto.

Dopo aver vinto le ATP Finals, Jannik Sinner ha chiuso la sua stagione. Il numero 2 del mondo non è andato a giocare le Finals di Davis, ma non c'è stato ‘bisogno' di lui. Perché l'Italia non ha perso nemmeno una partita aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il trofeo. Sinner è in vacanza, non saranno ferie lunghissime, ma intanto si rilassa. Jannik sempre riservatissimo non ha lasciato tracce relativamente alla sua destinazione. Ma galeotto fu un selfie, quello con Alexander Zverev, che ha spoilerato tutto, riguardo le vacanze del campione di Wimbledon.

Zverev e Sinner sullo stesso aereo

Verrebbe da dire, pensando dalla parte di Zverev, che il tedesco a Sinner se lo trova veramente dappertutto. Zverev di Sinner è amico, ma in campo l'amicizia non conta e in campo quest'anno il tedesco ha sempre perso con Jannik, che lo ha battuto tre volte su tre solo negli ultimi tornei della stagione. Zverev ha giocato la Coppa Davis, Sinner no, si è fermato un giro, decisione che era già corretta a priori e adesso diventa totalmente perfetta con il poker piazzato a Bologna.

Alexander Zverev si fa un selfie con Sinner e lo posta come stories.

Vacanze alle Maldive per Sinner e Zverev

Il day after della Davis per il tedesco è stato rappresentato dal via delle sue vacanze e da un volo aereo, a bordo, su quello stesso volo, si è trovato Jannik Sinner. Ebbene sì. Proprio lui, quello che lo batte sempre. Il selfie è stato scattato e dopo poco è finito in una stories su Instagram. Sinner è sorridente, Zverev non ha un occhietto proprio raggiante, forse perché ricorda anche le tante sconfitte incassate. A corredo pochissime parole, ma precise: "Immagino che sia la stagione delle Maldive per tutti, eh".

Dunque vacanze alle Maldive per Zverev, così come pure per Sinner che così di colpo si è visto svelare al mondo la località delle sue vacanze. Certo, era prevedibile, perché mare, caldo, relax e tranquillità è quello che cercano la maggior parte dei tennisti per rilassarsi. Ma di posti con quelle caratteristiche nel mondo ce ne sono parecchi e per questo magari un pizzico di rammarico per quella stories forse in Sinner ci sarà. E chissà se se quell'aereo c'era pure la sua fidanzata Laila Hasanovic.

Con una stories Sinner ha fatto sentire la sua voce dopo il tris in Davis.

Prima di partire e di imbarcarsi per il volo Jannik non ha mancato di fare i complimenti ai suoi compagni che hanno vinto la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. Berrettini e Cobolli hanno vinto tutte e tre le partite giocate, campioni senza scendere in campo, ma con un grande contributo nello spogliatoio, Sonego, Bolelli e Vavassori.