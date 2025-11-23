Italia leggendaria in Coppa Davis! Trionfo sulla Spagna in finale, Cobolli e Berrettini immensi

L’Italia batte la Spagna grazie alla vittoria di Berrettini e all’eccezionale rimonta di Cobolli e vince la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della sua storia. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, invita tutti al Quirinale.

L'Italia è campione del mondo per la terza volta consecutiva, la quarta della sua storia. Un'altra giornata indimenticabile e storica per il nostro tennis che si prende anche la Coppa Davis 2025. Un risultato ottenuto grazie ai successi dei due alfieri Berrettini e Cobolli: Matteo, che quando indossa l'azzurro si esalta, e Flavio, letteralmente straordinario, hanno messo al tappeto anche la Spagna. Ricorderemo a lungo soprattutto il match vinto da Flavio contro un arcigno Munar: una sfida che sembrava compromessa, ma che il tennista italiano ha portato a casa alla sua maniera, con grinta e carattere. E l'insalatiera torna a coprirsi con il tricolore.

Berrettini apre le danze contro la Spagna nella finale di Davis

Un implacabile Berrettini aveva allungato la sua striscia di vittorie in Davis regolando anche Carreño Busta. Il martello romano ha schiacciato lo spagnolo, confermando la differenza di valori in campo. Pressione costante da fondo per l'azzurro, a suo agio anche di rovescio, per rispedire al mittente il piano tattico dell'avversario. Terzo singolare vinto da Matteo, dopo quelli con Austria e Belgio, e il miglior modo per dare l'in bocca al lupo al suo compagno di squadra e amico Flavio.

Epico Cobolli, successo meraviglioso contro Munar

E quest'ultimo ha risposto presente dopo tre ore di intensa e vera battaglia, condita anche da alcuni momenti di tensione con l'avversario. Inizio disastroso per Cobolli, travolto da un Munar che sembrava indiavolato. Poi però la musica è cambiata e, a poco a poco, il nostro atleta si è ritrovato, minando le certezze dell'avversario. Ne è venuta fuori una sfida durissima che Flavio ha vinto in tre set, dando lustro alla maglia azzurra.

Emozioni uniche a chiudere nel migliore dei modi possibili una stagione che ci ha regalato grandissime gioie sportive. E ormai non sono più una novità in questa meravigliosa età dell'oro del nostro tennis.

Mattarella invita gli Azzurri al Quirinale

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è subito complimentato con gli Azzurri che hanno conquistato la Davis. Assieme alle congratulazioni è arrivato anche l'invito ufficiale al Quirinale.

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale, insieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi, per esprimergliele personalmente".