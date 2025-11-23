Italia-Spagna finale Coppa Davis LIVE, Berrettini-Carreno Busta in diretta: poi Cobolli-Munar

L'Italia affronterà la Spagna in finale di Coppa Davis. La partita si giocherà oggi, domenica 23 novembre alle ore 15. La finalissima sarà trasmessa in diretta su Supertennis, che ha i diritti della competizione e dunque sul canale 64 del digitale terrestre con telecronaca di Lorenzo Fares e di Diego Nargiso. La finale di Davis a Bologna si potrà inoltre seguire in chiaro in diretta anche su Rai 1 e in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay (disponibile su app anche per dispositivi mobili) e Supertennis.