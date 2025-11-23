Italia-Spagna finale Coppa Davis LIVE, Berrettini-Carreno Busta in diretta: poi Cobolli-Munar

L'Italia affronterà la Spagna in finale di Coppa Davis. La partita si giocherà oggi, domenica 23 novembre alle ore 15. La finalissima sarà trasmessa in diretta su Supertennis, che ha i diritti della competizione e dunque sul canale 64 del digitale terrestre con telecronaca di Lorenzo Fares e di Diego Nargiso. La finale di Davis a Bologna si potrà inoltre seguire in chiaro in diretta anche su Rai 1 e in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay (disponibile su app anche per dispositivi mobili) e Supertennis.
L'Italia a caccia della terza vittoria consecutiva in Coppa Davis
L'Italia si conferma ancora una volta regina nel mondo del tennis con la terza finale consecutiva in Coppa Davis della sua storia. Mai la squadra azzurra era riuscita a spingersi a tanto. In passato, la compagine tricolore capitanata da Nicola Pietrangeli era riuscita a disputare quattro finali, ma non in serie. Nelle due precedenti edizioni della Coppa Davis, entrambe poi vinte dall'Italia, gli azzurri erano riusciti ad avere la meglio contro l'Australia nel 2023 trainati da Sinner e poi ancora nel 2024 in finale contro i Paesi Bassi con ancora Sinner e Berrettini protagonisti del successo.
I precedenti tra Italia e Spagna
L'Italia affronterà la Spagna per la 14ma volta in Coppa Davis nella sua storia. Al momento i numeri danno ragione agli azzurri che sono in vantaggio 7-6. Occhio però alle statistiche dato che le ultime tre sfide si sono concluse con altrettanti successi della Roja. L'ultima vittoria dell'Italia, una sorta di impresa, è quella di Renzo Furlan e Omar Camporese, numero 167 del mondo allora ma capace di battere il numero 8 Carlos Moya a Pesaro nel 1997.
Italia-Spagna di Coppa Davis, il programma: Berrettini-Carreno Busta e Cobolli-Munar, poi il doppio
Il programma della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna dovrebbe prevedere la sfida nel primo singolare tra i numeri due delle due nazionali: Matteo Berrettini contro Pablo Carreno Busta. Poi nel secondo singolare la sfida tra i numeri uno: Flavio Cobolli e Jaume Munar. A seguire l'eventuale doppio.
- 1° singolare Berrettini-Carreno Busta
- 2° singolare Cobolli-Munar
Finale Coppa Davis 2025, oggi Italia-Spagna: dove vedere le partite in TV e streaming
La finalissima Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta su Supertennis, che ha i diritti della competizione e dunque sul canale 64 del digitale terrestre con telecronaca di Lorenzo Fares e di Diego Nargiso. La finale di Davis a Bologna si potrà inoltre seguire in chiaro in diretta anche su Rai 1 e in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay (disponibile su app anche per dispositivi mobili) e Supertennis.