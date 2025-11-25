Sinner ha scritto ogni giorno in privato a Volandri durante la Davis: il suo consiglio è stato vincente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coppa Davis 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner non è stato presente solo fisicamente a Bologna. Il campione azzurro ha trovato il modo per far sentire costantemente la sua vicinanza alla squadra italiana che è poi riuscita a confermarsi in Coppa Davis. Il numero due del mondo ha accompagnato gli azzurri con messaggi costanti, sia ai suoi colleghi, ma anche a Volandri. È stato proprio il capitano infatti a svelare quelle che sono state le parole più significative, rivoltegli da Jannik.

I messaggi di Sinner al gruppo dell'Italia durante la Coppa Davis

Sinner si è mosso su due fronti nella scorsa settimana, rivelatasi trionfale per gli azzurri. Insieme all'altro assente Lorenzo Musetti, ha supportato il gruppo nella chat che condividono. Poi però ha anche parlato privatamente con Filippo Volandri che ai microfoni della trasmissione radio Rai Un Giorno da Pecora ha raccontato: "Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente".

La chat tra Jannik e Filippo Volandri

Il vincitore di Australian Open, Wimbledon e ATP Finals ha toccato le corde giuste, cercando di alleggerire un po' la pressione su Volandri invitandolo a seguire la strada rivelatasi vincente anche in passato: "Mi ha detto ‘fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati ai giocatori'". D'altronde non è un mistero il fatto che Jannik Sinner abbia avuto sempre grande fiducia nei suoi compagni, al punto da stupirsi delle critiche ricevute per il forfait, considerate una mancanza di rispetto verso un gruppo comunque molto competitivo.

Sinner e Volandri in passato dopo un match di Coppa Davis

Aveva ragione lui visti i risultati e il terzo trionfo di fila per l'Italia. Ora è arrivato il rompete le righe per tutti, almeno in campo, con la possibilità di ricaricare le energie. Sinner, che ha vissuto una stagione molto intensa mentalmente e fisicamente, ne sta approfittando per rilassarsi, come mostrato anche dai video in azione sui campi da golf e dal volo condiviso con Zverev per le Maldive. Un break che durerà poco visto che poi bisognerà tornare subito al lavoro per preparare al meglio la prossima annata. Gli obiettivi? Alzare ancora l'asticella, partendo dagli Australian Open.

Relax anche per Filippo Volandri, che per tutto l'anno ha seguito i giocatori in giro per il mondo. È ancora presto per pensare alla prossima Davis, anche se le idee sono chiare: "Vincere ancora? Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo".