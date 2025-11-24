Cobolli in difficoltà, Volandri gli suggerisce una frase: sembra un aiuto, ma è una trappola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coppa Davis 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Flavio Cobolli ha quasi fatto più fatica a rispondere alle domande dei cronisti in sala stampa a Bologna che in campo contro Munar. L'ormai famosa conferenza di gruppo post trionfo in Coppa Davis ha regalato una serie di momenti memorabili, con gli effetti dei meritati bagordi post successo sulla Spagna che si sono fatti sentire. Capitan Volandri e Matteo Berrettini sono intervenuti in più di un'occasione per cercare di "aiutare", tra il serio e il faceto, Flavio.

L'intervista di Cobolli dopo la Davis tra risate e imbarazzo

Sin dai primi minuti si è capito che l'intervista collettiva sarebbe stata surreale. Già la prima domanda in inglese ha messo in difficoltà Cobolli, che con uno slang non ottimale ha provato ad andare fino in fondo. E qui ecco l'intervento del capitano al suo fianco: nel momento di impasse, per la difficoltà di andare avanti e concludere la risposta, è arrivato un assist di Volandri proprio come accaduto poco prima in campo.

La complicità tra Volandri e Berrettini

L'ex giocatore ha suggerito a Flavio: "Questo è il giorno più bello della mia vita". Detto, fatto, e ripetuto: il grande protagonista di questa Coppa Davis ha ripetuto con orgoglio la frase, parola per parola. Sorrisi per tutti e in primis per Volandri che poi si è girato dalla parte di Matteo Berrettini e ci ha scherzato su: "Mercoledì il giorno più bello della sua vita, venerdì il giorno più bello della sua vita". Infatti il riferimento è al fatto che Cobolli ha parlato di momenti memorabili praticamente in tutte le giornate di Davis. Una simpatica "trappola" di "Pippo" che ha preso in giro il suo giocatore.

Poco dopo il copione si è ripetuto con una nuova domanda per Flavio, questa volta sull'andamento del match contro Munar. Questa volta l'azzurro è riuscito a restare sul pezzo, senza cedere alle risate. E alla fine ha chiesto l'approvazione di Volandri: "Come so' andato?". E il capitano non ha potuto che riconoscere il ritrovato filo del discorso. Uno spirito di squadra importante a conferma del valore di un gruppo meravigliosamente unito, nelle difficoltà e nei sorrisi.