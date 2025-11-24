Il capitano dell’Argentina svela il bel gesto di Zverev: “Mio figlio piccolo piangeva per la sconfitta”

Javier Frana, capitano dell’Argentina di Coppa Davis, ha raccontato cosa ha fatto Alexander Zverev nei confronti di suo figlio piccolo, che era in lacrime per la sconfitta contro la Germania.

Alexander Zverev è in vacanza alle Maldive – come documentato dalla foto scattata sull'aereo assieme a Jannik Sinner, anche lui diretto nelle isole dell'Oceano Indiano – dopo la fine di una stagione che per lui è stata davvero lunghissima, visto che il 28enne tedesco ha giocato non solo le ATP Finals, ma anche la Final Eight di Coppa Davis la settimana scorsa. Entrambe le competizioni sono andate male per lui (eliminazione già nel girone a Torino, sconfitta in semifinale per mano della Spagna a Bologna), ma Sascha ha vinto comunque qualcosa di molto prezioso, ovvero la stima umana del capitano dell'Argentina, battuta nei quarti dalla Germania: Javier Frana ha raccontato il gesto toccante fatto da Zverev nei confronti del figlio piccolo, che era in lacrime per la sconfitta.

La sfida era partita bene per la nazionale albiceleste: Etcheverry aveva portato a casa l'1-0 battendo Struff, poi però era stato proprio Zverev a riportare la contesa in parità con la vittoria su Cerundolo, infine il punto decisivo per la qualificazione dei tedeschi alle semifinali era arrivato grazie al doppio (vittoria di Krawietz/Puetz su Molteni/Zeballos).

Al termine del confronto, Frana ha rivelato cosa aveva fatto Zverev nei confronti di suo figlio più piccolo, che era inconsolabile: "Stefano era seduto a terra prima che le auto partissero, con gli occhi rossi per il troppo pianto. Zverev è passato, lo ha salutato, lo ha visto, ha fatto un passo ma poi è tornato da lui. Lo ha sollevato, lo ha abbracciato, gli ha parlato e gli ha scattato una foto".

"Mio figlio ha 14 anni – ha continuato il capitano dell'Argentina – Gli ha detto: ‘Così funziona nello sport. Presto sarà il tuo turno' Sicuramente sapeva che si trattava di un membro della nostra famiglia e ha fatto questo". Un comportamento davvero bello quello del numero 3 al mondo, che ora ricaricherà le batterie in vista dell'inizio della nuova stagione a gennaio in Australia.