L’Italia rompe “l’insalatiera” sul palco mentre festeggia la Coppa Davis: che imbarazzo

L'Italia è sul palco della Coppa Davis, festeggia la vittoria del terzo trofeo consecutivo (il quarto nella storia del tennis e nell'albo d'oro del nostro Paese). L'iconica "insalatiera" passa di mano in mano, da sinistra verso destra tocca a tutti sottoporsi al rituale mentre alle spalle c'è uno scintillio di luci e colori: inizia Lorenzo Sonego, segue Falvio Cobolli, la solleva con tutto l'euforia che può Matteo Berrettini poi arriva a Simone Bolelli e ad Andrea Vavassori… e la Coppa si rompe sul più bello. Nel momento di massima apoteosi si verifica quell'incidente. Nemmeno l'avessero voluto fare apposta. Incredibile ma vero, non è affatto uno scherzo. Sì, proprio così, si sgancia dalla base: un pezzo resta in mano al nostro tennista, l'altro per terra.

La reazione imbarazzata dei tennisti italiani quando "l'insalatiera" cede

Berrettini mette le mani nei capelli, ha la faccia di chi pensa: "Mio Dio, cosa abbiamo combinato". Sonego sorride di gusto, accanto a lui c'è Cobolli che sgrana gli occhi… ha dato tutto se stesso per battere Munar in tre set e adesso vede il frutto della sua fatica spezzarsi in due. La prende con ironia anche lui rispetto a quella scena fantozziana. Tremendo. "Ma il cielo è sempre più bluuuuuu…", la canzone di Rino Gaetano fa da colonna sonora di quel siparietto non voluto che smorza l'atmosfera di grande entusiasmo all'interno del palazzetto di Bologna.

È il bello (e il brutto) della diretta tv della Rai che mostra le differenti reazioni dei tennisti. Bolelli e Vavassori restano lì, immobili: la patata bollente è in mano a loro. Resta solo una cosa da fare: ricomporre "l'insalatiera" in un modo o nell'altro, così da rimediare a quel pasticcio. Matteo si china accanto ai compagni di nazionale e dà loro una mano per riagganciare il cilindretto della Coppa nella guida della base. Armeggiano un po' e ci riescono. Paura passata, si guardano un attimo negli occhi: sanno benissimo qual è l'unica cosa da fare… rimettere tutto a posto. E "l'insalatiera" torna sul palchetto.

