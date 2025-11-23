Quante volte l’Italia ha vinto la Coppa Davis: l’albo d’oro dei vincitori e chi ne ha vinte di più

L’Italia giocherà la finale di Coppa Davis anche nel 2025 e proverà a vincere per la quarta volta. L’Italia ha trionfato tre volte in Davis, la nazione con più vittorie è gli Stati Uniti.

L'Italia per il terzo anno consecutivo disputerà la finale di Coppa Davis. A Bologna, in questa domenica 23 novembre, l'Italia sfiderà la Spagna. Pur senza Sinner e Musetti gli Azzurri sono in finale e proveranno a vincere il trofeo per la prima volta in casa, i tre successi infatti sono arrivati tutti in trasferta. La nazione che ha vinto il maggior numero di volte il trofeo sono gli Stati Uniti, che però non vincono il trofeo dal 2007. Nell'albo d'oro tra le squadre con il maggior numero di successi seguono Australia e Francia. L'Italia va a caccia della terza vittoria in fila, cosa che non accade a nessuno dall'inizio degli anni '70.

Quante volte l'Italia ha vinto la Coppa Davis

L'Italia vivrà a Bologna la decima finale di Coppa Davis della sua storia. Il bilancio per ora è di tre vittorie e sei sconfitte in finale. I tre successi sono datati: 1976, 2023 e 2024. Il primo è storico è nella storia dello sport italiano. Lo conquistarono giocando con la maglietta rossa Panatta e Bertolucci vincendo il doppio decisivo in Cile, naturalmente grande contribuito pure di Barazzutti e Zugarelli. Dopo 47 anni è giunto il bis.

Nel 2023 a Malaga l'Italia di Sinner e Arnaldi vinse 2-0 con l'Australia. Lo scorso anno sempre in Spagna arrivò il 2-0 dell'Italia all'Olanda. Delle nove finali disputate fin qui solo una è stata giocata in Italia, nel 1998 quando a Milano la Svezia si impose per 4-1.

L'albo d'oro della Coppa Davis, le squadre che hanno vinto di più