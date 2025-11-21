Italia in finale di Coppa Davis dopo una vittoria epica di Cobolli: si strappa la maglia come Djokovic

L’Italia conquista la finale di Coppa Davis 2025 per il terzo anno consecutivo. La squadra guidata da Filippo Volandri ha superato il Belgio con un netto 2-0: Matteo Berrettini ha battuto Collignon 6-3, 6-4, mentre Flavio Cobolli ha trionfato su Bergs in una maratona emozionante conclusa 6-3, 6-7, 7-6, dopo oltre tre ore di gioco e un tiebreak finale incredibile chiuso 17-15, durante il quale Cobolli ha annullato sette match point.

Domenica alle ore 15, gli Azzurri affronteranno in finale la vincente della sfida tra Germania e Spagna.

