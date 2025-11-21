Tennis
Italia in finale di Coppa Davis dopo una vittoria epica di Cobolli: si strappa la maglia come Djokovic

L’Italia torna in finale di Coppa Davis 2025 per il terzo anno consecutivo, battendo il Belgio 2-0. Berrettini apre il successo azzurro, Cobolli annulla sette match point in una partita epica.
A cura di Vito Lamorte
L’Italia conquista la finale di Coppa Davis 2025 per il terzo anno consecutivo. La squadra guidata da Filippo Volandri ha superato il Belgio con un netto 2-0: Matteo Berrettini ha battuto Collignon 6-3, 6-4, mentre Flavio Cobolli ha trionfato su Bergs in una maratona emozionante conclusa 6-3, 6-7, 7-6, dopo oltre tre ore di gioco e un tiebreak finale incredibile chiuso 17-15, durante il quale Cobolli ha annullato sette match point.

Domenica alle ore 15, gli Azzurri affronteranno in finale la vincente della sfida tra Germania e Spagna.

(in aggiornamento)

