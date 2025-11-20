Kimi Antonelli incredulo dopo l’incontro con Sinner: non conosceva quel dettaglio sulla sua carriera

Jannik Sinner e Kimi Antonelli finalmente si sono conosciuti dal vivo. L'incontro dei due talenti italiani di tennis e motori si è concretizzato a Torino in occasione del trionfo del primo alle ATP Finals. Il pilota della Mercedes è tornato a parlare di quel breve scambio di parole, culminato nella promessa di darsi appuntamento in pista, con Kimi che conosce bene la grande passione di Jannik per le auto. Quello che però Antonelli non sapeva è un dato sulla precocità del campione di Sesto, che è di "buon auspicio" anche per lui.

Antonelli e i retroscena dell'incontro con Sinner alle ATP Finals

Le immagini dei due ragazzi che si salutano calorosamente sul campo dell'Inalpi Arena ha fatto il giro del mondo. Sinner in modo colorito ha abbracciato Kimi: "È un piacere ca..o, finalmente ci conosciamo". Non potrebbe essere altrimenti visto che questi due giovani stanno scrivendo pagine importanti di storia dello sport italiano. Quando ad Antonelli è stato chiesto di questa chiacchierata, non sono mancati i sorrisi e anche un pizzico di stupore.

Kimi Antonelli stupito dal dato sul passato di Jannik Sinner

In occasione del nuovo appuntamento in Formula 1, al pilota diciannovenne è stato ricordato qualcosa di Jannik Sinner: "Sai che ha vinto il suo primo torneo ATP a 19 anni e 3 mesi?". Kimi è rimasto sorpreso da questa coincidenza, di buon auspicio visto che lui oggi ha proprio quell'età: "Davvero? Ma pensa te". E chissà che in questa annata il ragazzo emiliano non riesca a trionfare per la prima volta in una gara di Formula 1, dopo essersi tolto la soddisfazione del primo podio, con un prestigioso terzo posto.

Approfondendo la chiacchierata tra Kimi e Jannik, il primo ha svelato: "Alla fine abbiamo fatto una bella chiacchierata. È stato il mio primo match in assoluto, dal vivo. È stato bello vedere che ha vinto e comunque conoscerlo. Era da un po' di tempo che dovevo farlo. Sarebbe dovuto succedere già l'anno scorso ad Abu Dhabi, però sono stato malato e non ho avuto la possibilità".

E ora appuntamento in pista, con Jannik che dovrà scegliere solo la tipologia di vettura: "Adesso cercheremo di organizzare anche una giornata in kart perché so che gli piace, oppure una giornata in GT. Però è stato molto bello chiacchierare con lui". Un allenamento importante per Sinner che già in passato col suo amico Giovinazzi si è dilettato con i motori.