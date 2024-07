video suggerito

Jasmine Paolini meravigliosa anche nella sconfitta, la finale di Wimbledon va a Krejcikova Jasmine Paolini non ce la fa, Barbora Krejcikova vince la finale del singolare femminile di Wimbledon 2024. Successo della ceca 3-1 con il punteggio di 6-2 2-6 6-3 6-4 e si aggiudica l'ambito trofeo. L'azzurra esce a testa altissima.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jasmine Paolini non ce la fa, Barbora Krejcikova vince la finale del singolare femminile di Wimbledon 2024. Successo della ceca 3-1 con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 e si aggiudica l'ambito trofeo. Sin dall'inizio la Krejcikova parte forte facendo suo il primo set con doppio break a Paolini. L'azzurra ha fatto fatica ad entrare in partita e ha sofferto tanto la potenza e la precisione della sua avversaria, numero 32 al mondo.

Il tempo per rimontare c'era e infatti nel secondo set la tennista italiana vince. L'azzurra guadagna due set point e va a segno. Successivamente due break e set dominato per l'italiana che trascina la Krejcikova al 3° set. Krejcikova nel terzo set arriva a un passo dalla vittoria ma si fa forse prendere dalla troppa emozione e la Paolini rimonta fino al 5-4 prima del punto decisivo che consegna alla ceca la gloria e la vittoria del prestigioso torneo di Wimbledon.

Il finale di partita della Paolini che ha tenuto la ceca in sospeso

Jasmine ha lottato punto dopo punto per cercare di rimontare la Krejcikova procurandosi una palla break. Ma la ceca nell'ultimo game ha risposto con servizio e dritto per il 40 pari e poi ancora con il dritto conquista il match point. Ancora un errore (stavolta di rovescio) per la parità. Nel frattempo la Paolini fa un gran punto per la seconda palla break.

Altra riga della ceca che dà il via alla terza parità. La partita sembra infinita, poi ace per il secondo match point e errore per la quarta parità. La Paolini fa un errore in risposta che vale il terzo match point per la ceca, che chiude con una prima di servizio alzando le braccia verso il cielo centrando una vittoria bellissima ma combattutissima.

Le parole di Jasime Paolini al termine della finale

Jasmine Paolini è stato poi chiamata sull'erba di Wimbledon per il classico discorso post partita. L'azzurra ha ritirato il premio per poi iniziare a parlare: "Vedere questo stadio è un sogno diventato realtà e anche giocarci". Poi l'azzurra si complimenta con la sua avversaria: "Congratulazioni a Barbora – spiega -. Giochi un tennis così bello, quindi congratulazioni a te e al tuo team". Il percorso della Paolini è stato incredibile e di questo l'azzurra ne è consapevole: "Gli ultimi due mesi sono stati folli e di questo ringrazio la mia famiglia e il mio team, senza di loro non sarei qui – spiega ancora -. In queste due bellissime settimane ho ricevuto tantissimo sostegno, è bellissimo sentire l'amore del pubblico, mi è piaciuto tantissimo".