Al Milan basta un gol di Leao per avvicinarsi agli ottavi di Champions: Girona ko a San Siro Un gol di Leao regala al Milan tre punti d'oro nella corsa agli ottavi di Champions League. I rossoneri hanno battuto 1-0 il Girona e ora sono sesti nella classifica generale con 15 punti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un gol di Leao regala al Milan tre punti d'oro nella corsa agli ottavi di Champions League. I rossoneri hanno battuto 1-0 il Girona e ora sono sesti nella classifica generale con 15 punti. Sarà determinante fare punti contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro nel prossimo turno. Nella notte di San Siro invece Theo Hernandez centra la traversa mentre Musah un palo. Milan propositivo e totalmente diverso rispetto a quello visto contro la Juventus.

L'esultanza di Leao dopo il gol del vantaggio.

Leao porta in vantaggio il Milan nel primo tempo

Il primo tempo di Milan-Girona a San Siro prende subito una piega sbagliata per i rossoneri. La squadra di Conceicao subisce subito un primo problema dato che è costretta a sostituire Emerson Royal infortunato per un guaio muscolare. Al suo posto Calabria. I rossoneri spingono e ci provano con Reijnders e Leao ma il Girona si salva. Il Milan dimostra di essere totalmente in partita e crea altre due chance importanti. La prima con Theo Hernandezz che colpisce la traversa e poi con Musah colpisce il palo. Rossoneri davvero sfortunati.

Ma è il preludio al gol che arriva al 37′ con Leao che la sblocca su assist di Bennacer. Il centrocampista va in transizione dopo un recupero palla e serve in profondità il portoghese che sembra prima perdere il tempo per la conclusione ma poi si porta la palla sul sinistro e scaraventa la sfera sotto la traversa. È il gol che fa esplodere San Siro e tutto il popolo rossonero. Dopo cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro le due squadre vanno negli spogliatoi con il Milan in vantaggio di un gol. E Conceciao può essere discretamente soddisfatto.

Nel secondo tempo i rossoneri difendono il gol del portoghese

Nel secondo tempo il Girona entra in campo leggermente più propositivo con un tentativo di Tsygankov che prova a mettere dentro un pallone ma il suo tentativo si perde sul fondo. Ci prova in contropiede anche il Milan con Fofana che mette in moto Theo, il quale si allarga un po' troppo, prova la conclusione, ma la palla che finisce sull'esterno della rete. Il Girona successivamente si vede anche annullare un gol a Bryan Gil. I rossoneri rispondono colpo su colpo e infatti Bennacer subito dopo ci prova direttamente su calcio di punizione ma la palla va oltre la traversa.

Ci provano anche Leao ed Abraham ma le loro conclusioni finiscono fuori. Il Girona però vuole trovare il gol per rendere ulteriormente onore a questa prestigiosa trasferta nonostante la qualificazione sia ormai compromessa. Ma il Milan si difende bene nonostante abbia sofferto anche un po' troppo nel finale. Al triplice fischio è esploso l'urlo di San Siro per aver centrato tre punti assolutamente fondamentali per la qualificazione diretta agli ottavi. I rossoneri insieme a Inter e Atalanta sono tra le prime otto.