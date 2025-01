Inter ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions: Lautaro regola lo Sparta Praga

video suggerito

Trasferta vittoriosa per l'Inter a Praga in casa dello Sparta. È bastato un gol di Lautaro Martinez in avvio di partita a regalare i tre punti alla formazione di Inzaghi che ora occupa il quarto posto nella classifica del girone unico, con 16 punti. Un risultato che consolida la posizione dell'Inter, già qualificata almeno ai playoff della Champions League. Per il passaggio diretto agli ottavi di finale bisognerà aspettare l'ultima giornata e il confronto con il Monaco.

Inter sempre padrona del campo a Praga con il risultato che sarebbe potuto essere molto più largo. Questo anche perché i nerazzurri hanno trovato la rete del vantaggio relativamente presto con il ritrovato Lautaro Martinez. Al 12′ l'attaccante argentino ha battuto il portiere avversario con una bella e potente conclusione al volo da posizione defilata. E le occasioni per il raddoppio già nel primo tempo non sono mancate, con Asllani e Barella non precisi, a fronte di una chance per Birmancevic.

Troppo poco ha fatto la squadra ceca per impensierire realmente gli ospiti che nel secondo tempo sono andati diverse volte vicino al bis. Dumfries è anche riuscito a gonfiare la rete, ma il suo gol è stato annullato grazie all'intervento del Var per una posizione irregolare. E così la partita è stata in bilico a livello di risultato fino al finale, con l'Inter che però ha gestito senza particolari patemi. Con il minimo sforzo dunque i nerazzurri hanno portato a casa altri tre punti pesantissimi per la propria Champions riprendendosi nel migliore dei modi dalla sconfitta di misura contro il Leverkusen.

Con questo successo l'Inter è davvero vicinissima agli ottavi e potrebbe bastare anche un pareggio nell'ultima sfida contro il Monaco. Bisognerà vedere anche i risultati delle altre squadre. In base agli incroci i nerazzurri potrebbero anche venire sconfitti nell'ultimo match e passare. Questo la dice lunga su quanto il prossimo step sia ormai quasi cosa fatta.