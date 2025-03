video suggerito

Quando si gioca Inter-Feyenoord per gli ottavi di Champions League: data e orario Inter-Feyenoord, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League si giocherà a San Siro, il prossimo 11 marzo alle 21:00. Dopo la vittoria all’andata con il 2-0 di Rotterdam i nerazzurri sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inter-Feyenoord è l'ultimo atto, il "secondo tempo" dell'ottavo di finale di Champions League dopo la gara d'andata e si gioca martedì 11 marzo alle 21:00 a San Siro. Per i nerazzurri due risultati utili su tre per conquistare i quarti dopo il successo esterno di Rotterdam martedì scorso.

L'unica italiana in Champions League dalla quale dipendono molte delle sorti delle presenze dei nostri club nella prossima edizione – insieme ai camini in Europa League di Roma e Lazio e della Fiorentina in Conference – l'Inter ha la concreta possibilità di prendersi la scena e approdare ai quarti di finale. Il successo netto di Rotterdam ha schiantato il Feyenoord, ridimensionando gli uomini di van Persie che avevano esaltato nei playoff, sconfiggendo il Milan. Il 2-0 esterno ha visto a segno per la prima volta in Europa in questa stagione la Thu-La, nota più che positiva in un momento di difficoltà generale.

Simone Inzaghi deve gestire le forze: tante le assenze per infortunio, soprattutto sulle fasce e numero di partite che inizia a farsi sentire anche nella tenuta atletica dei più titolari. A Rotterdam c'è stato riposo forzato in mediana per Mhkytarian e Calhanoglu, che hanno potuto ricaricare le batterie. Entrambi potrebbero centellinare la propria presenza anche a San Siro, evitando sovraffaticamento ed eventuali possibili infortuni. L'infermeria si dovrebbe svuotare anche dei giocatori che la popolano da tempo e che servono come l'ossigeno per le fasce nerazzurre. A parte Darmian, dovrebbero essere in fase di rientro Dimarco e Carlos Augusto, con attesa anche di capire le condizioni di Zalewski, ultimo arrivato a gennaio.

Quando si fioca Inter-Feyenoord: martedì 11 marzo alle 21:00 a San Siro

La partita di ritorno degli ottavi di finale, si gioca a San Siro, in un tutto esaurito che dovrebbe accompagnare la qualificazione. Il fischio di inizio è alle 21:00 in contemporanea con l'altro match che interessa da vicino i nerazzurri, ovvero il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, all'andata a favore degli attuali campioni di Bundesliga di Kompany.