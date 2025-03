video suggerito

Perché la vittoria della Roma sull’Athletic può essere la svolta per la Serie A nel Ranking Uefa L’Italia insegue la Spagna nel ranking Uefa. Le squadre di Serie A sono dietro quasi di un punto. La situazione non è rosea, ma dopo gli ottavi di ritorno Italia e Spagna potrebbero avere lo stesso numero di squadre. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le gare degli ottavi di andata di Champions, Europa League e Conference l'Italia resta nella scia della Spagna e, nonostante quasi un punto secco di divario, ha ancora la piena possibilità di artigliare il posto extra per la Champions League 2025-2026. Il gap da colmare è ampio, ma dopo le gare di ritorno si potrebbe profilare uno scenario differente che permetterebbe all'Italia, in linea teorica, di recuperare punti sulle squadre spagnole.

Inghilterra quasi certa del posto extra in Champions

Lo scorso anno l'Italia è riuscita a conquistare il posto extra per la Champions. Cinque squadre italiane hanno disputato la manifestazione, una in più rispetto alle canoniche quattro. In questa stagione il cammino per l'Italia è più complesso. La lotta è con la Spagna. Perché le squadre inglese volano, il margine della Premier è elevatissimo, in poche parole l‘Inghilterra il posto extra per la prossima stagione lo ha già preso, anche se non è ancora matematico. A meno di cose clamorose anche la quinta della Premier League sarà al tavolo delle grandi.

Il Ranking Uefa: Inghilterra davanti a Spagna e Italia

L'Inghilterra ha 22.178 con sei squadre su sette in corsa. Arsenal, Aston Villa e Chelsea hanno blindato i quarti. Il Liverpool è messo benissimo dopo il clamoroso successo sul PSG. Manchester United e Tottenham invece se la devono sudare. Ma nonostante ciò il margine è elevato. La Spagna è al secondo posto con 19.892, l'Italia è terza con 18.937. Ci sono sei squadre della Liga in corsa, quattro della Serie A, Inter e Lazio hanno blindato i quarti, ma la suddivisione dei punti è ‘sfavorevole' alle italiane, perché si divide per otto, mentre le squadre della Liga dividono per sette.

Italia con 4 squadre in corsa, la Spagna ne perderà almeno una

Il divario è ampio, ma non è impossibile da recuperare soprattutto perché dopo gli ottavi di ritorno qualcosa potrebbe accadere di favorevole per le compagini italiane. Intanto con il derby tra Real e Atletico una squadra di Madrid sarà fuori. E poi c'è soprattutto il ritorno di Roma-Athletic Bilbao.

Se i giallorossi confermeranno il vantaggio dell'andata la Spagna perderebbe un'altra squadra. Quindi in linea teorica sia Italia che Spagna potrebbero avere quattro squadre a testa dai quarti in poi. Con Fiorentina e Betis in bilico in Conference League. Insomma tutto potrebbe cambiare, in un modo o nell'altro dopo gli ottavi di finale, va da sé comunque che pur con un gap importante da recuperare l'Italia potrebbe avere la possibilità di rimettersi a tiro della Spagna, che può sempre contare su Real o Atletico e Barcellona, che in Champions puntano ad arrivare fino alla finale.