Muller manda un avvertimento a un calciatore dell'Arsenal dopo il sorteggio: "Ti sto aspettando" L'attaccante inizia la partita social contro i Gunners, avversari nei quarti di Champions tra il 9 il 17 aprile. Chi vince pesca una tra Real Madrid e Manchester City. "Amico mio…".

Il sorteggio dei quarti di Champions League ha messo di fronte l'Arsenal e il Bayern Monaco. Sarà Inghilterra contro Germania, un duello che può valere (anche) punti preziosi nel ranking per avere una squadra in più nella prossima edizione della Coppa. Un duello che vede l'Italia, al netto derby di Europa League Milan-Roma, spettatrice interessata per conservare almeno una delle due posizioni che danno accesso al beneficio.

Una sfida nella sfida che l'attaccante dei bavaresi, Thomas Muller, ha già iniziato lanciando il primo sassolino sui social. Ha condiviso un messaggio che ha un destinatario preciso: è Kai Havertz, compagno di squadra nella nazionale tedesca.

Le parole che gli dedica sono semplici, dirette, ironiche e scandite da quella punta di sarcasmo che fa parte della guerra delle parole prima che il campo lasci ‘parlare con i piedi'. "Ecco l'Arsenal – dice il calciatore -. Kai Havertz, amico mio, ti sto aspettando. Sarà un bell'incontro tra due ottime squadre che hanno due bellissimi stadi in bellissime città".

A proposito di città/metropoli, tra le fila del Bayern c'è Harry Kane che a Londra torna ancora una volta da ‘nemico' dei Gunners. Lui, ex del Tottenham, sarà l'osservato speciale in un quarto di finale che ha un sapore particolare: è la prima volta che torna da quelle parti da quando ha lasciato gli Spurs per la Bundesliga. Facile, facile intuire quale potrà mai essere l'accoglienza che riceverà. Non sarà solo, avrà accanto quella ‘vecchia volpe' di Muller che sa come si fa in certe situazioni: "Sarà dura ma sono sempre ottimista. Ci vediamo, Gunners".

All'Emirates, in occasione dell'andata (9 aprile, ritorno previsto per il 17), i tedeschi non potranno contare sull'incoraggiamento dei loro tifosi a causa del divieto di trasferta imposto per le intemperanze in occasione della gara con la Lazio del turno precedente.

Arsenal o Bayern? Chi supera lo scoglio dei quarti troverà dinanzi un avversario da finale anticipata. Nell'urna di Nyon, infatti, la vincente è stata abbinata con una tra Real Madrid e Manchester City (una riedizione della semifinale della scorsa stagione che spianò la strada alla formazione di Guardiola verso il titolo conquistato contro l'Inter).

Dall'altra parte del tabellone pure c'è un'altra formazione tedesca: è il Borussia Dortmund che affronterà l'Atletico Madrid passato ai rigori contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Chi passa il turno pesca una tra Paris Saint-Germain e Barcellona (reduce dal successo contro il Napoli).